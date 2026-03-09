ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 09:45 9 Mart 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 11:50 9 Mart 2026 11:50
Okuma Okuma:  3 dakika

İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu

İran Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail saldırısında öldürülen Ali Hamaney’den sonra liderlik makamına oğlu Müçteba Hamaney’in “ezici oy çoğunluğuyla” seçildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu
*Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesinin ardından Ali Hamaney’in X hesabında paylaşılan illüstrasyon. (Görsel: @Khamenei_fa/X)

İran’da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, “Ayetullah Seyyid Müçteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının “dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle” bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği mülakatta Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savundu; “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz” dedi.
Müçteba Hamaney kimdir?
Müçteba Hamaney kimdir?
Bugün 10:45

Ordu, yeni liderine bağlılığını bildirdi

Fars Haber Ajansı, İran Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran silahlı kuvvetlerinin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

Öte yandan Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) operasyonunun 30’uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, “İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır” ifadesi yer aldı.

İran Uzmanlar Meclisi: Seçim yapıldı ve yeni lider belirlendi
İran Uzmanlar Meclisi: Seçim yapıldı ve yeni lider belirlendi
8 Mart 2026

Pezeşkiyan’dan tebrik

İran Meclisi Haber Ajansı (ICANA), İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın tebrik mesajını yayımladı.

Pezeşkiyanmesajında, “Ülkedeki mevcut sorunların üstesinden gelebilmek sizin hikmetli liderliğinizin yanı sıra halkın güven, dayanışma, katılım ve geniş tabanlı direnişine dayanan bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
1 Mart 2026

Devamlılık mesajı

Öte yandan Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesinin ardından Ali Hamaney’in X hesabından bir illüstrasyon paylaşıldı.

Görselde, aynadaki yansımayla kurulan devamlılık içinde bayrağın Ali Hamaney’den Müçteba Hamaney’e geçtiği sembolik bir devir sahnesi tasvir ediliyor.

İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026

İran liderinin yetkileri

İran’da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, “liderlik makamı”, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen merci kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı dahil tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip ve “rehber” olarak adlandırılan devlet başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynuyor.

İran lideri, 88 kişiden oluşan ve halk tarafından 8 yılda bir seçilen Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Bu meclise aday kişilerin çoğu lider tarafından belirlenirken Anayasayı Koruyucular Konseyi (AAK) tarafından da onaylanıyor. AAK’nin uygun görmediği kişiler, Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılamıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları ali hamaney iran uzmanlar meclisi Ayetullah Müçteba Hamaney
bu haberin uzantıları
Müçteba Hamaney kimdir?
Bugün 10:45
/haber/mucteba-hamaney-kimdir-317505
ilgili haberler
İran Uzmanlar Meclisi: Seçim yapıldı ve yeni lider belirlendi
8 Mart 2026
/haber/iran-uzmanlar-meclisi-secim-yapildi-ve-yeni-lider-belirlendi-317492
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor
8 Mart 2026
/haber/abd-israilin-irana-saldirilarinin-dokuzuncu-gununde-can-kayiplari-artiyor-317476
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi
4 Mart 2026
/haber/iran-uzmanlar-oldurulen-ayetullah-ali-hamaney-yerine-oglu-mucteba-yi-getirdi-317322
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Müçteba Hamaney kimdir?
Bugün 10:45
/haber/mucteba-hamaney-kimdir-317505
ilgili haberler
İran Uzmanlar Meclisi: Seçim yapıldı ve yeni lider belirlendi
8 Mart 2026
/haber/iran-uzmanlar-meclisi-secim-yapildi-ve-yeni-lider-belirlendi-317492
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor
8 Mart 2026
/haber/abd-israilin-irana-saldirilarinin-dokuzuncu-gununde-can-kayiplari-artiyor-317476
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi
4 Mart 2026
/haber/iran-uzmanlar-oldurulen-ayetullah-ali-hamaney-yerine-oglu-mucteba-yi-getirdi-317322
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
Sayfa Başına Git