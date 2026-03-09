İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu

İran’da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, “Ayetullah Seyyid Müçteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının “dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle” bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

Fars Haber Ajansı, İran Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran silahlı kuvvetlerinin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

Öte yandan Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) operasyonunun 30’uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, “İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır” ifadesi yer aldı.

İran Meclisi Haber Ajansı (ICANA), İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın tebrik mesajını yayımladı.

Pezeşkiyanmesajında, “Ülkedeki mevcut sorunların üstesinden gelebilmek sizin hikmetli liderliğinizin yanı sıra halkın güven, dayanışma, katılım ve geniş tabanlı direnişine dayanan bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesinin ardından Ali Hamaney’in X hesabından bir illüstrasyon paylaşıldı.

Görselde, aynadaki yansımayla kurulan devamlılık içinde bayrağın Ali Hamaney’den Müçteba Hamaney’e geçtiği sembolik bir devir sahnesi tasvir ediliyor.

İran liderinin yetkileri

İran’da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, “liderlik makamı”, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen merci kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı dahil tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip ve “rehber” olarak adlandırılan devlet başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynuyor.

İran lideri, 88 kişiden oluşan ve halk tarafından 8 yılda bir seçilen Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Bu meclise aday kişilerin çoğu lider tarafından belirlenirken Anayasayı Koruyucular Konseyi (AAK) tarafından da onaylanıyor. AAK’nin uygun görmediği kişiler, Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılamıyor.