İnan Güney: "Bugün burada iyilik yargılanıyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 61'inci duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve avukat Mehmet Pehlivan katıldı.

Duruşmada savunma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında somut hiçbir delil bulunmadığını belirterek, "Dosyada mesaj, para hareketi, talimat ya da imza yok. Delille değil, kanaatle yargılanıyorum" dedi.

Güney, yargılama sürecinde ailesinin de ağır bedeller ödediğini anlatarak, cezaevi görüşlerinde yaşadıklarını paylaştı. Kızının gözyaşlarını unutamadığını söyleyen Güney, "Sekiz ay iddianamesiz yattık. Bunları yaşamak kolay değil" diye konuştu.

"Eşimle bu kadar baz kaydım yok"

İddianamede yer alan baz kayıtlarına da değinen Güney, gizli ortak olduğu öne sürülen Rauf Cem Istıranca ile aynı bölgede bulunmalarının suç gibi gösterildiğini söyledi.

"Altı yılda 4 bin 729 ortak baz kaydı olduğu söyleniyor. Eşimle bu kadar baz kaydım yok. Ortak baz vermek aynı coğrafi alanı kullanmaktan ibaret" sözleriyle iddiaları reddetti.

"Babamın gözyaşlarını silmek için belediye başkanı oldum"

Savunmasında çocukluk yıllarına da dönen Güney, babasının 1994 yılında Beyoğlu Belediyesi'nden baskılar nedeniyle emekli olmak zorunda kaldığını anlattı.

"16 yaşımda Beyoğlu'nu kazanıp babamın gözyaşlarını sileceğime söz verdim. Aradan 30 yıl geçti, belediyeye bu kez babamla el ele girdik. Partizanlık yapmadım, liyakatle hareket ettim" dedi.

"İşçilerin kaldığı yeri görünce makamıma oturamadım"

Göreve gelir gelmez temizlik işleri çalışanlarının koşullarını gördüğünü anlatan Güney, işçilerin yıllarca sağlıksız ve yetersiz alanlarda çalıştırıldığını söyledi.

Başkanlık konutunda bulunan masaj koltuğunu işçiler için yapılan emekçi evine taşıttığını belirten Güney, "O masaj koltuğunu biz değil, emekçi kardeşlerimiz hak ediyordu. İşçiler için modern bir yaşam alanı kurduktan sonra gönül rahatlığıyla makamıma oturdum" diye konuştu.

Savunmasının sonunda beraatini ve tahliyesini isteyen Güney, "Bana bir belge gösterin açıklayayım, bir para hareketi gösterin cevap vereyim. Ama dosyada bunların hiçbiri yok. Ben tanıdığım insanlar üzerinden suçlanıyorum. Hayattaki en büyük amacım iyi insan olmaktı. Bugün burada iyiliğin yargılandığını düşünüyorum" dedi.

Duruşmanın başında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında duruşma takvimi nedeniyle tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Karara tepki gösteren bazı avukatlar da salondan çıkarıldı.

Avukatlar daha sonra yaşananlara ilişkin tutanak hazırladı. Tutanakta, savunma hakkının ihlal edildiği ve duruşmanın 9 Temmuz'da tamamlanmasına yönelik kararın hukuka aykırı olduğu görüşüne yer verildi.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediyesi ve MAPEG'in "suçtan zarar gören" sıfatıyla davaya katılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşmada sağlık durumunun elvermesi halinde Tuncay Yılmaz'ın, aksi durumda ise Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınacak.

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(EMK)