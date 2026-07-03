Özgür Özel Kastamonu'da: “Hor görülen milleti yeniden baş tacı yapacağız”

*CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından partiye yönelik baskıların arttığını savunan Özel, anketlerde özellikle düşük gelirli seçmenler arasında destek artışı yaşandığını kaydetti. Türkiye'de iktidar olmayı hedeflediklerini vurgulayan Özel, gelir dağılımındaki adaletsizliği değiştireceğini, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücünü artıracağını ve mesleki eğitim sistemini iyileştireceğini söyledi.

*Özel, küçük esnafın finansmana erişim zorluğu, yüksek Bağ-Kur primleri, kredi borçları ve artan maliyetler nedeniyle zorlandığını belirterek, faizsiz kredi desteği, prim borçlarının yapılandırılması ve zor durumdaki işletmeler için "ikinci şans paketi" önerdi.

*CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da esnafla bir araya gelerek ekonomik sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Kastamonu programı kapsamında Eski Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

Esnafın ekonomik sorunlarını dinleyen Özel, finansmana erişimden Bağ-Kur primlerine, çırak sorunundan kredi borçlarına kadar birçok başlıkta çözüm önerilerini sıralarken, partisinin iktidar hedefi ve ekonomi politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Kastamonu ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Özel, küçük sanayi esnafının yıllardır sorunlarını dinlediklerini belirtti. Sanayi sitelerinin yalnızca üretim yapılan alanlar olmadığını, kent ekonomisinin nabzının attığı yerler olduğunu söyleyen Özel, burada yaşanan sıkıntıların tüm kente yansıdığını vurguladı.

Özel, artan maliyetlerin sanayi esnafını her geçen gün daha fazla zorladığını belirterek, en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde büyük şirketlerin düşük faizli kredilerden yararlanırken, küçük esnafın kullandığı Esnaf Kefalet kredilerinin faiz oranlarının daha sonra ciddi biçimde yükseltildiğini hatırlattı. Devletin kaynak dağılımında önceliklerini yanlış belirlediğini savunan Özel, büyük sermayenin desteklenirken üretim yapan küçük esnafın yalnız bırakıldığını dile getirdi.

Küçük işletmelerin teknolojiye yatırım yapamadığını söyleyen Özel, ekipman ve makine yenilemek isteyen esnafa faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması gerektiğini belirtti. Bağ-Kur primlerinin de küçük esnaf için ağır bir yük haline geldiğini kaydeden Özel, prim borçlarının yapılandırılması, faizlerin silinmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmanın borç nedeniyle engellenmemesi gerektiğini söyledi. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve kira giderleri konusunda da destek paketlerinin hazırlanmasını istedi.

Esnafın krediye ulaşamadığı için kredi kartlarına ve nakit avanslara yönlendirildiğini belirten Özel, yüksek faiz nedeniyle birçok işletmenin borcu borçla çevirmeye çalıştığını, bunun da iflasları artırdığını söyledi. Çek ve senet tahsilatındaki sorunlara dikkat çeken Özel, Halkbank kredilerinde faiz desteğinin artırılması ve zor durumda bulunan işletmeler için "ikinci şans paketi" hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi, savaşlar ve ekonomik krizlerin sorumlusunun esnaf olmadığını söyleyen Özel, "Krizi esnaf çıkarmadı. Çoklu krizlerin müsebbibi de değil. Buna rağmen bütün yük küçük esnafın omuzlarına bırakılıyor" dedi. Faiz yükü altında ezilen ve iflasın eşiğine gelen işletmeler için yeni bir yapılandırma ve destek programının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının siyasi bölümünde CHP'ye yönelik yargı süreçlerine de değinen Özel, partilerine yönelik girişimlerin temel nedeninin CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi haline gelmesi olduğunu söyledi. 47 yıl sonra ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk seçim yenilgisini CHP karşısında yaşadığını belirtti. Bu başarının ardından partiye ve yöneticilerine yönelik hukuki ve siyasi baskıların arttığını savundu.

Türkiye'nin dört bir yanında mitingler düzenlemeyi sürdürdüklerini belirten Özel, emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattıklarını söyledi. CHP'nin yalnızca eleştiri yapmadığını, her kesim için çözüm önerileri geliştirdiğini belirten Özel, çiftçilerin kredi borçlarının yapılandırılacağını, küçük esnaf için ikinci şans paketi uygulanacağını ve ekipman yatırımları için faizsiz destek sağlanacağını anlattı.

Anketlerde CHP'nin yükselişine dikkat çeken Özel, özellikle düşük gelirli seçmenlerde önemli bir destek artışı yaşandığını söyledi. "Eskiden CHP'nin oyları gelir ve eğitim seviyesi yükseldikçe artardı. Bugün ise düşük gelirli vatandaşlar, emekliler ve dar gelirli çalışanlar arasında büyük bir destek artışı yaşadık. Çünkü yoksulluğun siyasetini yapmadık; bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlattık" dedi.

CHP'nin "Türkiye İttifakı" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Özel, toplumun farklı kesimlerini ortak demokrasi paydasında buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. "Demokrat olsun yeter" yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirten Özel, Türkiye'nin her kesimini kapsayan bir siyaset yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmasının devamında partisinin hedefinin yalnızca CHP'yi yönetmek olmadığını söyleyen Özel, "Bize 'Partinin başında otur, Türkiye'yi dolaşma' diyorlar. Biz partideki iktidara razı değiliz. Türkiye'de iktidar olmak ve bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Ekonomik tablonun giderek ağırlaştığını söyleyen Özel, vatandaşların artık yalnızca günü kurtarmaya çalıştığını belirtti. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin alım gücünün büyük ölçüde düştüğünü dile getiren Özel, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusa, üretim kapasitesine ve doğal kaynaklara rağmen vatandaşların yoksullaştığını söyledi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Özel, "Ülkenin yüzde 80'i Afrika standartlarında, yüzde 20'si ise Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Biz bunu ters yüz edeceğiz. Adaletsiz vergi düzenini değiştireceğiz. Hor görülen milleti yeniden baş tacı yapacağız" dedi.

Konuşmasını esnafa yönelik mesajlarla tamamlayan Özel, yeniden üretimin ve bereketin hâkim olduğu sanayi siteleri oluşturacaklarını söyledi. "Bu düzen değişecek. Halkın iktidarda olduğu yeni bir dönem başlayacak" diyen Özel, esnafın bütün taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Esnaf buluşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinleyen Özel, sokak müzisyenlerine yönelik yerel yönetim projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek CHP'li belediyelerin bu konuda örnek uygulamalar geliştirmesini istedi.

Mesleki eğitim konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'de ara eleman açığı büyürken binlerce üniversite mezunu mühendisin asgari ücrete çalışmaya razı hale geldiğini söyledi. Almanya'daki mesleki eğitim sistemini örnek gösteren Özel, Türkiye'nin planlı eğitim politikalarına ve nitelikli ara eleman yetiştiren güvenli mesleki eğitim modeline ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

(EMK)