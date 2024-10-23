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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 18:21
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 19:12
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Hizbullah, Haşim Safiyudddin'in hayatını kaybettiğini açıkladı

Nasrallah’ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Hişam Safiyuddin, İsrail’in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah, Haşim Safiyudddin'in hayatını kaybettiğini açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, “Haşim Safiyuddin, ömrünün büyük bir kısmını Hizbullah ve İslami Direniş’e hizmet etmeye adamış, yıllar boyunca icra ettiği görevlerde büyük bir sorumluluk ve yetkinlikle Yürütme Konseyi’ni ve onun çeşitli kurumlarını yönetmiştir” denildi.

Safiyuddin, Hasan Nasrallah’ın kuzeni ve Kasım Süleymani’nin dünürüydü.

İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
4 Ekim 2024

Lübnan’dan yayın yapan El-Cedid TV’ye göre, dün (22 Ekim) Beyrut’un güneyindeki El-Mreyce bölgesinde Haşim Safiyuddin ve beraberindeki bazı kişilerin cenazelerine ulaşıldı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, Safiyuddin’in 4 Ekim’de Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda öldüğünü belirtmişti. Açıklamada ayrıca, Safiyuddin’in yanı sıra Hizbullah’ın istihbarat şefi Ali Hüseyin Huzeyme dahil 25’ten fazla kişinin öldürüldüğü öne sürülmüştü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı haşim safiyuddin Hizbullah israil ordusu lübnan
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/haber/israil-hizbullah-in-ust-duzey-yetkilisi-nebil-kavuk-u-oldurdu-300201
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