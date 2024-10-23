Hizbullah, Haşim Safiyudddin'in hayatını kaybettiğini açıkladı

Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, “Haşim Safiyuddin, ömrünün büyük bir kısmını Hizbullah ve İslami Direniş’e hizmet etmeye adamış, yıllar boyunca icra ettiği görevlerde büyük bir sorumluluk ve yetkinlikle Yürütme Konseyi’ni ve onun çeşitli kurumlarını yönetmiştir” denildi.

Safiyuddin, Hasan Nasrallah’ın kuzeni ve Kasım Süleymani’nin dünürüydü.

İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

Lübnan’dan yayın yapan El-Cedid TV’ye göre, dün (22 Ekim) Beyrut’un güneyindeki El-Mreyce bölgesinde Haşim Safiyuddin ve beraberindeki bazı kişilerin cenazelerine ulaşıldı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, Safiyuddin’in 4 Ekim’de Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda öldüğünü belirtmişti. Açıklamada ayrıca, Safiyuddin’in yanı sıra Hizbullah’ın istihbarat şefi Ali Hüseyin Huzeyme dahil 25’ten fazla kişinin öldürüldüğü öne sürülmüştü.

(VC)