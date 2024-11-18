İsrail, Hizbullah'ın medya sorumlusu Muhammed Afif’i öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine dün (17 Kasım) hava saldırılara düzenledi.

Lübnan Ulusal Haberi Ajansı’nın (NNA) aktardığına göre, Ras en-Neba’daki saldırıda Arap Baas Sosyalist Partisi’nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı binanın hedef alındı ve bina tamamen yıkıldı.

Mar İlyas bölgesinde ise elektronik cihaz satan bir mağazaya saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ras en-Neba'ya düzenlenen saldırıda 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, Mar İlyas bölgesini hedef alan saldırıda ise 2 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Ras en-Neba’daki saldırısında Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif el-Nebulsi’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Hizbullah’ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif en-Nebulsi’yi, en seçkin direnişçi kardeşleriyle Siyonist düşmanın düzenlediği alçakça saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Afif, direnişin sesi ve medya cephesindeki mücadelenin temel taşlarından biriydi” ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Afif’in öldürüldüğü saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi ve kınadı.

Hamas, Afif için yayımladığı taziye mesajında, “Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini şiddetle kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Lübnan saldırıları

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa dönüştü.

İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023’ten bu yana 896’sı kadın ve çocuk, 210’u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, İsrail’in saldırıları sebebiyle Lübnan’da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.