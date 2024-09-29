İsrail, Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Nebil Kavuk'u öldürdü

İsrail ordusu, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdükten sonra suikast saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah’ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk, Beyrut’un Eş-Şiyah bölgesinde İsrail'in 28 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Açıklama, Hizbullah'a ait "Savaş Enformasyon Merkezi" (İlam el-Harbi) tarafından paylaşıldı.

Nebil Kavuk hakkında

1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ebba köyünde dünyaya geldi. 1982-1992 yılları arasında İran’ın Kum kentinde dini eğitim aldı. Bir süre Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu olarak görev yapan Kavuk, örgütün çeşitli birimlerinde de sorumluluk üstlenmiş önemli bir isimdi

(RT)