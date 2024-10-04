İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail dün akşam Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenledi.

Lübnan medyası, İsrail'in bu son saldırısının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğunu yazdı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaştı.

ABD'li Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

Bir günde 37 kişi öldürüldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

(AS)