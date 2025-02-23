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Yayın Tarihi: 23 Şubat 2025 17:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2025 17:44
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Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Beyrut’taki Kamil Şamun Stadyumu’nda düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

27 Eylül ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatlarını kaybeden Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için on binlerce kişinin katılımıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta cenaze töreni düzenlendi.

Beyrut merkezli El-Meyadin’in haberine göre, sabahın erken saatlerinden itibaren Lübnan’ın dört bir yanından gelen on binlerce kişi Beyrut sokaklarını doldurdu.

Görseli Büyüt

Cenaze töreninin yapıldığı 50 bin kişi kapasiteli Kamil Şamun Stadyumu, sabah 06.00 itibarıyla on binlerce katılımcıyla dolarken, bazı kişilerin geceyi açık havada geçirdiği bildirildi.

El-Meyadin muhabirleri, tören alanına doğru ilerleyen kalabalığı “tüm bölgelerden akın eden devasa bir insan seli” olarak tanımladı.

Törenin gerçekleştiği stadyuma çıkan yolların çevresine dev ekranlar kuruldu ve cenaze yürüyüşü güzergâhına 70 ek konaklama alanı yerleştirildi.

Görseli Büyüt

Cenaze merasimini düzenleyen üst komite, 79 farklı ülkeden halk ve resmi temsilcilerin katılım sağladığını belirtti. İran, Irak ve diğer ülkelerden üst düzey yetkililerin de törende yer aldığı aktarıldı.

Tören, Hizbullah ve Lübnan güvenlik güçleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Görseli Büyüt

Kasım: Direniş devam edecek

Cenaze töreni, yerel saatle 13.00’te başladı. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, törende video bağlantısıyla bir konuşma yaptı.

Nasrallah’ı, “tarihi, istisnai, ulusal, Arap ve İslami bir lider” olarak nitelendiren Kasım, “O, ümmeti direnişe, direnişi de ümmete yönlendirdi ve her ikisi de onunla birlikte tek yürek oldu” dedi.

Direnişin mirasını koruyacaklarını ve bu yolda yürümeye devam edeceklerini belirten Kasım, “Biz ahde sadığız ey Nasrallah, yolumuza devam edeceğiz, hepimiz öldürülsek bile” diye konuştu.

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“Savaşta alamadığınızı siyasette de alamayacaksınız”

“Düşmanın ateşkes talebini kabul ettik, çünkü savaşın siyasi ve askeri bir çıkışı olmaksızın devam etmesi bizim çıkarımıza değildi” diyen Kasım, Hizbullah’ın anlaşmaya uyduğunu, ancak Tel Aviv yönetiminin uymadığını savundu. Anlaşmanın süresi dolduğunda, İsrail’in geri çekilmesi konusunda Lübnan devletinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Savaşta yeni bir aşamaya girildiğini dile getiren Kasım, “Direniş olarak hareket ederiz, sabrederiz ya da gerektiğinde harekete geçeriz. Savaşta alamadığınızı siyasette de alamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

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Törenin ardından, Hasan Nasrallah’ın naaşı, Beyrut’un güney banliyösünde yer alan mezarlığa defnedildi. Haşim Safiyuddin’in cenazesinin ise yarın (24 Şubat) Lübnan’ın güneyindeki memleketi Deyr Kanun en-Nahr kasabasında toprağa verilecek.

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Tören sırasında İsrail’den alçak uçuş

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı.

Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, cenazeler Kamil Şamun Stadyumu’na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.

İsrail uçaklarının geçişinin ardından cenaze törenine katılanlar, “İsrail’e ölüm” şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.

Katz: Mesaj verdik

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yapmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, “bir mesaj verdiklerini” kaydetti.

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(VC)

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