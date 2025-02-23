Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

Kasım: Direniş devam edecek

Cenaze töreni, yerel saatle 13.00’te başladı. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, törende video bağlantısıyla bir konuşma yaptı.

Nasrallah’ı, “tarihi, istisnai, ulusal, Arap ve İslami bir lider” olarak nitelendiren Kasım, “O, ümmeti direnişe, direnişi de ümmete yönlendirdi ve her ikisi de onunla birlikte tek yürek oldu” dedi.

Direnişin mirasını koruyacaklarını ve bu yolda yürümeye devam edeceklerini belirten Kasım, “Biz ahde sadığız ey Nasrallah, yolumuza devam edeceğiz, hepimiz öldürülsek bile” diye konuştu.