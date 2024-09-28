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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 15:03
2 dk Okuma

Hizbullah: Nasrallah İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın dünkü İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hizbullah: Nasrallah İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA arşiv

Lübnan Hizbullahı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

Hasan Nasrallah hakkında

Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde 31 Ağustos 1960'da doğdu.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.

Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.

2011'de başlayan Suriye savaşında Esad yönetimine destek verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine adı tekrar gündeme geldi. Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.

Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
hasan nasrallah Hizbullah-İsrail Savaşı
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