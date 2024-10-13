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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 16:17
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Hizbullah: İsrail, Lübnan’da misket bombaları kullandı

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye, uluslararası yasaklı olan misket bombalarıyla saldırdığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah: İsrail, Lübnan’da misket bombaları kullandı
Fotoğraf: AA

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi, uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğu açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, belirtilerek, "İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği suç listesine yeni bir vahşilik eklendiği" ifade edildi.

“Hastaneler ve ambulanslar da bombalandı”

İsrail'in hastaneleri ve ambulansları bombaladığına da işaret eden açıklamada, ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmadan İsrail'in böyle bir adımı atmaya cesaretinin olamayacağı savunuldu.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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