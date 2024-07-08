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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 15:19
2 dk Okuma

Haziran ayı LGBTİ+ hak ihlalleri raporu yayımlandı

Kaos GL Derneği’nin yeni raporuna göre Türkiyeli LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri, haziran ayındaki Onur Yürüyüşleri vesilesiyle arttı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Haziran ayı LGBTİ+ hak ihlalleri raporu yayımlandı
22. İstanbul Onur Yürüyüşü, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Kaos GL Derneği’nden Defne Güzel'in hazırladığı “Haziran’da LGBTİ+’lara Hak İhlalleri” raporu bugün yayımlandı.

Raporda, haziran ayında Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen Onur Yürüyüşlerindeki hak ihlallerine ve LGBTİ+’lara yönelik hukuki yaptırımlara dikkat çekildi.

“Onur Ayı Bilançosu”, “İhlaller”, “Hedef Göstermeler” ve “Davaların Seyri” başlıklarıyla hazırlanan raporda öne çıkanlar şöyle:

Onur Ayı Bilançosu

  • Eskişehir Onur Yürüyüşü: 9 Haziran’da Eskişehir Ulus Anıtı önünde planlanan basın açıklaması ve Onur Yürüyüşü polis tarafından engellendi. 10 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı, 4’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak, tüm aktivistler serbest bırakıldı.
  • İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü: İstanbul Valiliği yürüyüşü yasaklayarak "illegal gruplar" ifadesini kullandı ve yolları kapattı. Yasaklara rağmen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü 30 Haziran’da yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı ve gece serbest bırakıldı.
  • İstanbul Trans Onur Yürüyüşü: İstanbul Valiliği 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metro istasyonlarını kapattı.
  • Ankara Onur Yürüyüşü: 12 Haziran’da polis engellemelerine rağmen LGBTİ+ aktivistleri yürüyüş yaptı.

İhlaller

Hekimlik Andı’na Sansür: Ankara, Bolu ve Ordu’da "cinsel yönelim" ifadesi yasaklandı, öğrenciler protesto etti.
Ereğli’de Kolluk Tacizi: Zonguldak Ereğli’de polis iki kişi hakkında inceleme başlattı.
Mecliste Gökkuşağı Çantasına Engelleme: Meclis ziyareti sırasında gökkuşağı temalı çanta yasaklandı.
Bursa’da Plaj Kapatma: Karacabey’de kadınlar plajı kapatıldı.
Dijital Oyun Yasaklamaları: Tell Me Why ve Dragon Age oyunları LGBTİ+ içerikleri nedeniyle yasaklandı.
LC Waikiki’de Transfobi: Trans kadın çalışan işten çıkarıldı.
Mika Raun’a Saldırı: Trans kadın Mika Raun saldırıya uğradı.

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Hedef Göstermeler

  • Cumhuriyet Kadınları Derneği, Akit, Büyük Aile Platformu: LGBTİ+’ları hedef aldı.
  • TBMM Başkanı: Büyük Aile Platformu’nu kabul ederek LGBTİ+’ları sapkın olarak nitelendirdi.
  • Diyanet Destekli Dergi: LGBTİ+’ları hedef aldı.
  • Cumhurbaşkanı: LGBTİ+’ları doğum oranlarındaki düşüşle ilişkilendirdi.

Davalar

AYM’den Kaya Kararı: 2019’da ayrımcı haberler için erişim engeli isteyen LGBTİ+ hakları aktivisti Efruz Kaya lehine karar verildi.
Ahmet Yıldız Davası: 40. duruşma 27 Haziran’da görüldü, dava 17 Nisan’a ertelendi. (TY)

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11 Haziran 2024
/haber/eskisehir-onur-yuruyusunde-gozaltina-alinanlar-serbest-296376
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 'cinsel yönelim' sansürünü tanımadı
28 Haziran 2024
/haber/ordu-universitesi-tip-fakultesi-ogrencileri-cinsel-yonelim-sansurunu-tanimadi-296918
İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı
30 Haziran 2024
/haber/istanbul-valiliginden-22-onur-yuruyusu-oncesi-yasak-karari-296967
Ankara Onur Yürüyüşü engel tanımadı
13 Haziran 2024
/haber/ankara-onur-yuruyusu-engel-tanimadi-296462
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmadı
31 Mayıs 2024
/haber/odtu-onur-yuruyusune-polis-saldirmadi-296000
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
LGBTİ+’ların barınma hakları: Neler yapılıyor ve neler yapılmalı?
Bugün 15:25
/haber/lgbti-larin-barinma-haklari-neler-yapiliyor-ve-neler-yapilmali-297305
4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı
10 Haziran 2024
/haber/4-eskisehir-onur-yuruyusune-polis-saldirisi-296334
“Yalan söyleme, maskeni çıkar ve onur duy”
26 Haziran 2024
/haber/yalan-soyleme-maskeni-cikar-ve-onur-duy-296843
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27 Haziran 2024
/haber/ahmet-yildiza-40-durusmada-da-adalet-cikmadi-296893
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