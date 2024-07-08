Haziran ayı LGBTİ+ hak ihlalleri raporu yayımlandı
Kaos GL Derneği’nden Defne Güzel'in hazırladığı “Haziran’da LGBTİ+’lara Hak İhlalleri” raporu bugün yayımlandı.
Raporda, haziran ayında Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen Onur Yürüyüşlerindeki hak ihlallerine ve LGBTİ+’lara yönelik hukuki yaptırımlara dikkat çekildi.
“Onur Ayı Bilançosu”, “İhlaller”, “Hedef Göstermeler” ve “Davaların Seyri” başlıklarıyla hazırlanan raporda öne çıkanlar şöyle:
Onur Ayı Bilançosu
- Eskişehir Onur Yürüyüşü: 9 Haziran’da Eskişehir Ulus Anıtı önünde planlanan basın açıklaması ve Onur Yürüyüşü polis tarafından engellendi. 10 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı, 4’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak, tüm aktivistler serbest bırakıldı.
- İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü: İstanbul Valiliği yürüyüşü yasaklayarak "illegal gruplar" ifadesini kullandı ve yolları kapattı. Yasaklara rağmen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü 30 Haziran’da yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı ve gece serbest bırakıldı.
- İstanbul Trans Onur Yürüyüşü: İstanbul Valiliği 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metro istasyonlarını kapattı.
- Ankara Onur Yürüyüşü: 12 Haziran’da polis engellemelerine rağmen LGBTİ+ aktivistleri yürüyüş yaptı.
İhlaller
Hekimlik Andı’na Sansür: Ankara, Bolu ve Ordu’da "cinsel yönelim" ifadesi yasaklandı, öğrenciler protesto etti.
Ereğli’de Kolluk Tacizi: Zonguldak Ereğli’de polis iki kişi hakkında inceleme başlattı.
Mecliste Gökkuşağı Çantasına Engelleme: Meclis ziyareti sırasında gökkuşağı temalı çanta yasaklandı.
Bursa’da Plaj Kapatma: Karacabey’de kadınlar plajı kapatıldı.
Dijital Oyun Yasaklamaları: Tell Me Why ve Dragon Age oyunları LGBTİ+ içerikleri nedeniyle yasaklandı.
LC Waikiki’de Transfobi: Trans kadın çalışan işten çıkarıldı.
Mika Raun’a Saldırı: Trans kadın Mika Raun saldırıya uğradı.
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 'cinsel yönelim' sansürünü tanımadı
Hedef Göstermeler
- Cumhuriyet Kadınları Derneği, Akit, Büyük Aile Platformu: LGBTİ+’ları hedef aldı.
- TBMM Başkanı: Büyük Aile Platformu’nu kabul ederek LGBTİ+’ları sapkın olarak nitelendirdi.
- Diyanet Destekli Dergi: LGBTİ+’ları hedef aldı.
- Cumhurbaşkanı: LGBTİ+’ları doğum oranlarındaki düşüşle ilişkilendirdi.
Davalar
AYM’den Kaya Kararı: 2019’da ayrımcı haberler için erişim engeli isteyen LGBTİ+ hakları aktivisti Efruz Kaya lehine karar verildi.
Ahmet Yıldız Davası: 40. duruşma 27 Haziran’da görüldü, dava 17 Nisan’a ertelendi. (TY)