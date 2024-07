Haziran ayı LGBTİ+ hak ihlalleri raporu yayımlandı

Kaos GL Derneği’nden Defne Güzel'in hazırladığı “Haziran’da LGBTİ+’lara Hak İhlalleri” raporu bugün yayımlandı.

Raporda, haziran ayında Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen Onur Yürüyüşlerindeki hak ihlallerine ve LGBTİ+’lara yönelik hukuki yaptırımlara dikkat çekildi.

“Onur Ayı Bilançosu”, “İhlaller”, “Hedef Göstermeler” ve “Davaların Seyri” başlıklarıyla hazırlanan raporda öne çıkanlar şöyle:

Onur Ayı Bilançosu

Eskişehir Onur Yürüyüşü : 9 Haziran’da Eskişehir Ulus Anıtı önünde planlanan basın açıklaması ve Onur Yürüyüşü polis tarafından engellendi. 10 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı, 4’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak, tüm aktivistler serbest bırakıldı.

: 9 Haziran’da Eskişehir Ulus Anıtı önünde planlanan basın açıklaması ve Onur Yürüyüşü polis tarafından engellendi. 10 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı, 4’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak, tüm aktivistler serbest bırakıldı. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü : İstanbul Valiliği yürüyüşü yasaklayarak "illegal gruplar" ifadesini kullandı ve yolları kapattı. Yasaklara rağmen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü 30 Haziran’da yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı ve gece serbest bırakıldı.

: İstanbul Valiliği yürüyüşü yasaklayarak "illegal gruplar" ifadesini kullandı ve yolları kapattı. Yasaklara rağmen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü 30 Haziran’da yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı ve gece serbest bırakıldı. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü : İstanbul Valiliği 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metro istasyonlarını kapattı.

: İstanbul Valiliği 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metro istasyonlarını kapattı. Ankara Onur Yürüyüşü: 12 Haziran’da polis engellemelerine rağmen LGBTİ+ aktivistleri yürüyüş yaptı.

İhlaller

Hekimlik Andı’na Sansür: Ankara, Bolu ve Ordu’da "cinsel yönelim" ifadesi yasaklandı, öğrenciler protesto etti.

Ereğli’de Kolluk Tacizi: Zonguldak Ereğli’de polis iki kişi hakkında inceleme başlattı.

Mecliste Gökkuşağı Çantasına Engelleme: Meclis ziyareti sırasında gökkuşağı temalı çanta yasaklandı.

Bursa’da Plaj Kapatma: Karacabey’de kadınlar plajı kapatıldı.

Dijital Oyun Yasaklamaları: Tell Me Why ve Dragon Age oyunları LGBTİ+ içerikleri nedeniyle yasaklandı.

LC Waikiki’de Transfobi: Trans kadın çalışan işten çıkarıldı.

Mika Raun’a Saldırı: Trans kadın Mika Raun saldırıya uğradı.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 'cinsel yönelim' sansürünü tanımadı

Hedef Göstermeler

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Akit, Büyük Aile Platformu : LGBTİ+’ları hedef aldı.

: LGBTİ+’ları hedef aldı. TBMM Başkanı : Büyük Aile Platformu’nu kabul ederek LGBTİ+’ları sapkın olarak nitelendirdi.

: Büyük Aile Platformu’nu kabul ederek LGBTİ+’ları sapkın olarak nitelendirdi. Diyanet Destekli Dergi : LGBTİ+’ları hedef aldı.

: LGBTİ+’ları hedef aldı. Cumhurbaşkanı: LGBTİ+’ları doğum oranlarındaki düşüşle ilişkilendirdi.

Davalar

AYM’den Kaya Kararı: 2019’da ayrımcı haberler için erişim engeli isteyen LGBTİ+ hakları aktivisti Efruz Kaya lehine karar verildi.

Ahmet Yıldız Davası: 40. duruşma 27 Haziran’da görüldü, dava 17 Nisan’a ertelendi. (TY)