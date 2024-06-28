Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 'cinsel yönelim' sansürünü tanımadı

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dün (27 Haziran) düzenlenen mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini’ndeki (Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla ‘Hekimlik Andı) “hastanın cinsel yönelimi” kısmı, andı okutan akademisyen tarafından sansürlendi.

Yeminin “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, , toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısmından 'cinsel yönelim' ifadesi, Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından çıkarıldı.

Öğrenciler, dekan yardımcısının sansürünü tanımayarak ilgili ifadeyi kendileri okudu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hekimlik Andı'nı özgün haliyle okuyan genç meslektaşlarımız ile gurur duyuyoruz.



TTB olarak 22 Mayıs 2024 günü tıp fakülteleri dekanlarına ve tabip odalarına gönderdiğimiz yazıda vurguladığımız üzere;



"Dünya Tabipler… https://t.co/gLG5HmP9KA — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) June 28, 2024

BirGün Gazetesi’nde yer alan habere göre, bunun üzerine veliler alkışlarla öğrencilere destek verdi.

Dekan Yardımcısı Tuba Gül, öğrencilerin protestosundan sonra mezuniyet töreni kokteylini iptal etti ve kokteyl için hazırlanan alandaki kuru pasta, su ve meşrubatları kaldırttı.

Ayrıca, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler ile velilere izin verilmedi ve öğrenciler ile veliler özel güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Birçok veli, öğrencilerinin salondan çıkarılmasına tepki gösterirken mezuniyet fotoğrafları zorunlu olarak fakültenin bahçesinde çekildi.

TTB: Meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz

Sansürle ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), şöyle dedi:

"Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hekimlik Andı'nı özgün haliyle okuyan genç meslektaşlarımız ile gurur duyuyoruz.

"TTB olarak 22 Mayıs 2024 günü tıp fakülteleri dekanlarına ve tabip odalarına gönderdiğimiz yazıda vurguladığımız üzere; 'Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanım, hasta için ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olamaz. Bu nedenle her hekimin mesleğe başlarken okuduğu, hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan Hekimlik Andı üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılarak hekim adaylarının okutulmaya zorlanması, etik ihlal ve suçtur.'"

TTB'den YÖK'e: Hekimlik Andı değiştirilemez