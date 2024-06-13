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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 09:47
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Ankara Onur Yürüyüşü engel tanımadı

TİP PM Üyesi ve gazeteci İrfan Değirmenci: “Diyeceksiniz ki 10 kişi yürümüşsünüz, ne var bunda? Yıllardır yürütmüyorlardı. Bu sene bu kadarcık yürüyor oldukları için kendileriyle gurur duyarak evlerine gidecekler. İşte bu yüzden adına Onur Yürüyüşü deniyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Onur Yürüyüşü engel tanımadı
Fotoğraf: Kaos GL

Bu yıl #BirAyDeğilHerAy temasıyla Onur Haftası’nı duyuran Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi, dün (12 Haziran) Ankara’nın farklı noktalarında 3. Ankara Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. 

Kolej’den Bülbülderesi’ne dek birçok sokak ve caddede farklı gruplar halinde yürüyen LGBTİ+’lar “Ne sokakta ne çarkta yalnız değilsin lubunya!” ve “Lubunyanın onuru işkenceyi yenecek” pankartları açtı.

Pembe Hayat’ın aktardığına göre, ilk olarak Ankara Barosu’nun önünde basın açıklaması gerçekleştiren komite, yürüyüşleri iptal ettiğini duyurarak basın metnini okudu. Ardından Ankara’nın farklı noktalarında bir araya gelen LGBTİ+lar, Çankaya Belediyesi’nin karşısında açıklama yaptı.

Polis tarafından ablukaya alınan LGBTİ+lar “Lubunyanın onuru, işkenceyi yenecek”, “Susma haykır, lubunlar vardır” sloganları attı.

LGBTİ+'larla dayanışmak için yürüyüşe gelen ve yürüyüş süresince canlı yayında olan Türkiye İşçi Parti (PM) üyesi gazeteci İrfan Değirmenci “Diyeceksiniz ki 10 kişi yürümüşsünüz, ne var bunda? Yıllardır yürütmüyorlardı. Gözaltılar, gözaltılar… Bu sene bu kadarcık yürüyor oldukları için kendileriyle gurur duyarak evlerine gidecekler. İşte bu yüzden adına Onur Yürüyüşü deniyor,” dedi.

“Baskınızla bitmeyiz, tükenmeyiz”

Komitenin okuduğu basın açıklaması özetle şöyle:

“Biz Ankara lubunyaları, bugün burada 3. Ankara Onur Yürüyüşü’yle onur ayımızı kutlamak için bir aradayız! Biz bu sokaklarda, bu caddelerde sadece bu ay değil her ay nefretinize rağmen var oluyoruz. Buradan nefret ittifakına, AKP-MHP iktidarına, bizleri dilinden düşürmeden siyaset yapamayan Yeniden Refah’a sesleniyoruz. Bizim onurlu varoluş mücadelemiz, nefretinizi yenecek! Alışın, gitmiyoruz, yaşam alanlarımızdan vazgeçmiyoruz!

“Esat-Eryaman’da, Bornova ve Bayram Sokakta evlerinden etmek istediğiniz trans kadınların mücadelesini kuşandık. Evde, çarkta, işyerlerinde, translara yaşatılan zulmün AKP iktidarının LGBTİ+ nefret politikalarının sonucu olduğunu biliyoruz. Bugün isyanımızla karşınızdayız. Transları ölüme sürükleyen bu düzenin gözünün içine bakıyor ve hesap soruyoruz. Sağlığa, adalete, insanca yaşama erişim hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

"Ne yanlışız ne de yalnız, bunu bilerek gözümüzü açtığımız her gün bizi maruz bıraktığınız şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yasaklamalarınızla, yok saymalarınızla, şiddetinizle, baskınızla bitmeyiz, tükenmeyiz!

"Filistin’e, Kürdistan’a, lubunyaya özgürlük"

“Hem Filistin’deki hem de Kürdistan’daki işgalin karşısındayız! Filistin ve Kürdistan halkının katledilmesine direnen yoldaşlarımızı gözaltına alan, tutuklayan faşizminize yalnızca bu ay değil her ay direniyoruz! Filistin’e, Kürdistan’a, lubunyaya özgürlük istiyoruz.

“İktidarın sokak hayvanlarına yönelik katliam yasası teklifinin karşısındayız. Eskişehir’de orantısız polis şiddetine maruz kalan arkadaşlarımızı da anarak haykırıyoruz. Bizi kriminalize edemezsiniz. Bizler varlığımızı, yaşamlarımızı kutlamak, mücadelemizi anmak için onur ayını seçiyorsak da #biraydeğilheray direnerek yaşam mücadelemizi veriyoruz. Gettoları değil şehrin tamamını istediğimiz gibi sadece onur aylarında değil her ayda, her günde, her alanda eşitlik içinde var olmak istiyoruz. 

“Varoluşumuz, mücadelemiz, yani biz değerliyiz! Nefretinizle, baskınızla, şiddetinizle, yok saymanızla bitmeyiz tükenmeyiz. Öyle güzeliz ki, öyle değerliyiz ki, biz yaşadıkça çıldırın! Travestiyiz, ibneyiz, dönmeyiz, buradayız! Ankara’dan tüm Türkiye halklarına haykırıyoruz “Bir ay değil her ay’ı istiyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. Alışın, barışın, buradayız!” (TY)

Ankara Onur Yürüyüşü 2024 Onur Yürüyüşü irfan değirmenci onur ayı
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