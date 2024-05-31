ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 12. Onur Yürüyüşü, bugün özel güvenlik ve polislerin müdahalesi olmadan üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Saat 18.00’da düzenlenmesi planlanan yürüyüşün saatini öğle saatlerine alan öğrenciler, ODTÜ Fizik çimlerinde toplandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Verşan Kök’ün engellemelerine ve soruşturma tehditlerine rağmen kitlesel bir şekilde gerçekleşen yürüyüşün basın açıklaması Kimya Bölümünün önünde okundu.

Fizik binasına açılan trans bayrağı ile başlayan yürüyüşte sık sık “Katledilen translar isyanımızdır”, “Emekçi lubunyalar vardır”, “Verşan kaç kaç kaç lubunyalar geliyor”, “Gezi’de düşene, dövüşene bin selam” ve “Nehirden denize, özgür Filistin” sloganları atıldı.

Yürüyüş, basın açıklamasından sonra sona erdi.

Okuldaki Onur Yürüyüşü’nde geçen sene (2023) 15 öğrenci gözaltına alınmış ve polis şiddetine maruz kalmıştı. ODTÜ Onur Yürüyüşlerinde atanmış rektör davetiyle gelen polis şiddeti, 2019’dan beri sürüyordu.

“Devir yıkılsın”

12. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nün basın açıklaması özetle şöyle:

“Biz lubunyalar bugün, burada, ODTÜ’de LGBTİ+fobik ve faşist devre karşı direndiğimizi, yılmadığımızı göstermek için 12.ODTÜ Onur Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Fobik, patriyarkal, mülteci düşmanı ve siyonist ‘Devir yıkılsın’ diyoruz! Bu devir, LGBTİ+ların çalışmasına, barınmasına, giyinmesine, beslenebilmesine ve hatta yaşamasına izin vermiyor. Bu devir LGBTİ+ları hedef gösteriyor, ötekileştiriyor, yalnızlaştırıyor; bu devir LGBTİ+ları katlediyor! Biz lubunyalar tüm bu baskı ve nefrete karşı yılmıyor, yaşayabileceğimiz bir devir için mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz! LGBT+fobik devir yıkılsın diyoruz!

“AKP iktidarının yoksulluğa ve ölüme sürüklediği lubunyalar olarak fabrikalarda, atölyelerde, kampüslerde, okullarda, evlerde, sokaklarda ve yaşamın her alanında varlığımızı sürdürmek için direniyoruz, barınamamaya, yoksulluğa, insani koşullarda yaşatılmamaya, yaşatılmamaya karşı kapitalist devir yıkılsın diyoruz!

Gezi ve Kobanî

“İktidarın kampüslerdeki ayağı olan kayyum rektörleri tanımadığımızı tüm baskılara, işkencelere, polis tehditlerine rağmen Onur Yürüyüşümüzü gerçekleştirerek haykırıyoruz. Verşan Kök’ün ODTÜ’ye rektör olamayacağını bildiğimiz gibi, hiçbir kayyumun kampüslerimizdeki lubunya mücadelemizi söndüremeyeceğini de biliyor ve tekrar ediyoruz! Kayyumların devri yıkılsın diyoruz!

“Gezi’nin yıldönümünde Gezi Direnişi ve Gezi’de direnenler onurumuzdur diyoruz. Gezi’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın kavgasının bitmediğini biliyor ve sürdüreceğimizi haykırıyoruz!

“Bizler işkenceyle gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevlerinde sistematik bir şekilde psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz bırakılan lubunyalar ve siyasi tutsaklar için de yürüyoruz! Kobanî davasında hâlâ hukuksuzca tutuklu bırakılan siyasi tutsaklar için de yürüyoruz! Van direnişinde gözaltına alınan ve yine hukuksuzca tutuklanan arkadaşımız Selman için de yürüyoruz ve işkenceci devir yıkılsın diyoruz!” (TY)