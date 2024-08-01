ILGA Avrupa’dan Türkiye’deki Onur Ayı etkinlikleri raporu

ILGA Avrupa, bu yıl haziran ayında Türkiye’de gerçekleşen Onur Ayı etkinliklerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, özellikle Mayıs 2023 ve Mart 2024 seçimlerinin ardından Türkiye’de LGBTİ+ karşıtlığının kurumsallaştığı vurgulandı.

Rapora göre, Türkiye hükümeti LGBTİ+’ların toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarını göz ardı etmeye devam ederken, LGBTİ+ temalı etkinliklere yönelik yasaklar ve polis baskısı sürüyor.

Türkiye’deki LGBTİ+ aktivistleri, polis baskısından, yasaklardan ve tutuklamalardan kaçınmak için yeni taktikler geliştiriyor:

"Uluslararası kamuoyu, bu yılki Onur Yürüyüşlerinde gözaltı ve şiddetteki azalmaya aldanmamalı; bunların çoğu Onur Yürüyüşü organizatörlerinin yaratıcılığı ve dayanıklılığı sayesinde önlendi. Bu arada, hükümet ve kurumlardan LGBTİ+ insanlara yönelik nefret hâlâ koordineli ve politikada daha da yerleşik hale geliyor."

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“Aile Dergisi”

Raporda, farklı kentlerdeki Onur Yürüyüşlerinin engellenme çabalarına dikkat çekilirken devlet nezdinde atılan LGBTİ+ karşıtı adımlara da yer verildi.

Raporda, haziran ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın duyurduğu "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın LGBTİ+’ları doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024-2028 Eylem Planı’nda, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün "aileyi tehdit eden sapkın ideolojilere karşı aileyi korumak" amacıyla 2028 yılı sonuna kadar "Aile Dergisi" benzeri 40 yayın hazırlamasının beklendiği vurgulandı.

Rapor, uluslararası kurumları, bu endişe verici gelişmeleri gündeme getirmeye ve yetkililerle yapılacak toplantılarda bu konuları dile getirmeye çağırıyor. Ayrıca, bağışçılara, artan devlet baskısı karşısında Türkiye'deki LGBTİ+ sivil toplumuna daha fazla destek vermeleri çağrısında bulunuyor.

Raporun tamamını (İngilizce) okumak için tıklayın. (TY)