10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik

10. Trans Onur Yürüyüşü, tüm yasaklara rağmen İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde “Faili Devlet” temasıyla bugün kutlandı.

İstanbul Valiliği, yürüyüş öncesi Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarını kapattı. Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde konuşlanan çok sayıda polis ve TOMA, hâlâ tüm sokak başlarında bekliyor.

Bu sene kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirmeyen LGBTİ+’lar, farklı eylemliliklere giderek Okmeydanı Köprüsü'ne ve Mecidiyeköy metrobüs durağına pembe, mavi ve beyaz renklerdeki trans bayraklarını astı.

Gün içinde iki trans aktivist gözaltına alındı. Aktivistlerden biri, Kadıköy'de oturduğu kafeden sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

10. Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, gözaltıları şöyle duyurdu:

“10. Trans Onur Yürüyüşü Günü’nde bugün iki arkadaşımızın sokakta gözaltına alındığı bilgisini aldık. Arkadaşlarımızdan birinin oturduğu cafe’den alındığı, polis aracı yerine beyaz sivil bir araca bindirilerek götürüldüğü bilgisine sahibiz. Arkadaşlarımızın takibindeyiz.”

Milletvekillerinden destek: Yaşasın dayanışma

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, LGBTİ+ aktivistlerle dayanışmak için Haliç’teki Atatürk Köprüsü’ne dev trans bayrağı astı.

bianet'e görüş veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, şöyle konuştu:

"Biraz önce Trans Onur Yürüyüşü nedeniyle bir bayrak sallandırdık. Bu, özellikle AKP'nin aileci politikalarına; tüm kadın ve LGBTİ+'ları, transları düşmanlaştırma eğilimine karşı bir tepkiydi. Ve birleşik mücadelenin bir gereğiydi. Şimdi, başka biçimlerle Trans Onur Yürüyüşü'nün sokaklarda yapılabilmesini umut ediyoruz."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise, şunları dedi:

"Bu faşist politikaları karşı, ezilen tüm toplumsal kesimlerin bir arada durma iradesini açığa çıkarmamız gerekiyor. Kadınların, LGBTİ+'ların, Kürt halkının; tüm ezilenlerin birlikte mücadelesiyle ancak bu faşist iktidardan kurtulabileceğiz. Yaşasın dayanışmamız!"

🏳️‍⚧️ 10. Trans Onur Yürüyüşü için Haliç'te trans bayrağı dalgalandırdı



Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, LGBTİ+ aktivistlerle dayanışmak için Atatürk Köprüsü’ne dev trans bayrağı astı.



Tuğçe Yılmaz (@tucyil) aktarıyor



https://t.co/WGTHtYdatr pic.twitter.com/NJMZLdnYiQ — bianet (@bianet_org) June 23, 2024