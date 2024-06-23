10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
10. Trans Onur Yürüyüşü, tüm yasaklara rağmen İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde “Faili Devlet” temasıyla bugün kutlandı.
İstanbul Valiliği, yürüyüş öncesi Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarını kapattı. Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde konuşlanan çok sayıda polis ve TOMA, hâlâ tüm sokak başlarında bekliyor.
Bu sene kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirmeyen LGBTİ+’lar, farklı eylemliliklere giderek Okmeydanı Köprüsü'ne ve Mecidiyeköy metrobüs durağına pembe, mavi ve beyaz renklerdeki trans bayraklarını astı.
Gün içinde iki trans aktivist gözaltına alındı. Aktivistlerden biri, Kadıköy'de oturduğu kafeden sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
10. Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, gözaltıları şöyle duyurdu:
“10. Trans Onur Yürüyüşü Günü’nde bugün iki arkadaşımızın sokakta gözaltına alındığı bilgisini aldık. Arkadaşlarımızdan birinin oturduğu cafe’den alındığı, polis aracı yerine beyaz sivil bir araca bindirilerek götürüldüğü bilgisine sahibiz. Arkadaşlarımızın takibindeyiz.”
Milletvekillerinden destek: Yaşasın dayanışma
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, LGBTİ+ aktivistlerle dayanışmak için Haliç’teki Atatürk Köprüsü’ne dev trans bayrağı astı.
bianet'e görüş veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, şöyle konuştu:
"Biraz önce Trans Onur Yürüyüşü nedeniyle bir bayrak sallandırdık. Bu, özellikle AKP'nin aileci politikalarına; tüm kadın ve LGBTİ+'ları, transları düşmanlaştırma eğilimine karşı bir tepkiydi. Ve birleşik mücadelenin bir gereğiydi. Şimdi, başka biçimlerle Trans Onur Yürüyüşü'nün sokaklarda yapılabilmesini umut ediyoruz."
DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise, şunları dedi:
"Bu faşist politikaları karşı, ezilen tüm toplumsal kesimlerin bir arada durma iradesini açığa çıkarmamız gerekiyor. Kadınların, LGBTİ+'ların, Kürt halkının; tüm ezilenlerin birlikte mücadelesiyle ancak bu faşist iktidardan kurtulabileceğiz. Yaşasın dayanışmamız!"
🏳️⚧️ 10. Trans Onur Yürüyüşü için Haliç'te trans bayrağı dalgalandırdı— bianet (@bianet_org) June 23, 2024
Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, LGBTİ+ aktivistlerle dayanışmak için Atatürk Köprüsü’ne dev trans bayrağı astı.
Tuğçe Yılmaz (@tucyil) aktarıyor
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"Faili Devlet!"
10. Trans Onur Haftası Komitesi'nin bu yılki basın açıklaması şöyle:
"10. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü heryerde, her yerdeyiz! Faili Devlet temasıyla trans görünürlüğüne, var oluşumuza sahip çıkıyoruz, şehri de sokakları da terk etmiyoruz! Geleceksizliğe, ekonomik çıkmaza sürüklediğiniz, yaşam haklarını ellerinden aldığınız translarız, buradayız, heryerdeyiz.
Geçtiğimiz yıl 18 Haziran’da 9. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nü Harbiye’de yaptık. Bu yıl ise tüm yasaklara, engellere ve baskılara rağmen evinden, çark caddelerinden ettiğiniz translarız, buradayız, heryerdeyiz!
Neden 'Faili Devlet!?
Hortum Süleyman’ı, Esat ve Eryaman’daki saldırıları, Ülker Sokak’taki şiddeti, tacizci Hanifi Zengin’i ve kolluk kuvvetlerinin işkencelerini unutmadık. Bayram Sokak’ta evinden ettiğiniz kızları unutmadık. Henüz üç ay önce İzmir Bornova Sokak’ta yaşanan saldırıyı unutmadık!
İşte bu yüzden, yaşam hakları ellerinden alınan tüm transların faili devlet! İktidarın seks işçiliğini kriminalize etmesi sonucu 2016’da nefret cinayeti ile katledilen Hande Kader’in faili devlet!
Ayrımcı politikalarla hedef gösterilen ve intihar eden transların; Eylül Cansın, Okyanus Efe, Figen ve daha nicelerinin faili devlet!
Ecem Seçkin’in, Damla’nın, Biricik Sultan’ın, Zirve’nin, Dilan’ın, Palmiye Deniz’in faili devlet!
Her fırsatta Trans kimlikleri yüzünden ayrımcı politikaların hedefi haline getirilen, yaşamları değersiz kılınan, yalnızlaştırılan, dayanışmaları engellenen, evleri, işleri ellerinden alınan, sözde aile politikalarıyla toplumun dışına itilmeye çalışılan translarız! Buradayız! Her yerdeyiz!
Tüm şehri alacağımızı söylemiştik.
"Yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz"
Bakın nasıl da bize dar etmeye çalıştığınız sokakları rak rak gezdik! Bir aradayız. Tüm baskıların ortak olduğunu, şiddetin kaynağının bize hükmetmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Dayanışmamızın engellenemeyeceğini göstermek için 'faili devlet' diyerek buradayız!
Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan lubunyalara yönelik devlet şiddetine karşı bir aradayız! İstanbul Saraçhane’de sözde 'Büyük Aile Buluşması'nda yükselen nefrete karşı ailelerimizle buradayız!
Kendi kaderini tayin hakkı elinden alınan Filistin halkı için buradayız!
İrademize sahip çıkmak, kayyumlara nakka demek, hukuksuzluklarla mücadele etmek için buradayız! Seks işçileri, siyasi tutsaklar, Cumartesi Anneleri/İnsanları, İliç’teki, katliam, 1 Mayıs’ta tutuklanan eylemciler, katletmeye çalıştığınız sokak hayvanları, Mardin ve Amed’de devam eden yangınla mücadele edenler, daha niceleri için, tüm lubunyalar için, trans çocuklar buradayız!
Bizden çaldıklarınız için ve yaşamlarımız için buradayız. 11 yıl önce tam da bugün Gezi'de 4. Trans Onur Yürüyüşü'nde birlikteydik. O zaman da failin devlet olduğunu biliyorduk, bugün de biliyoruz.
Yaşamlarımızdan, hayatlarımızdan, varoluşlarımızdan vazgeçmiyoruz!" (TY/HA)