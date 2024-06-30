İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı
Saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve çevresi, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatıldı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanıyor.
İstanbul Valiliği, bugün yapılacak olan 22. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde yasak kararı aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, çağrıyı yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi için ‘çeşitli illegal gruplar’ ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacağı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacağı belirtildi.
Karar kapsamında ayrıca bazı yollar trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.
- Saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine,
- Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol,
- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi,
- Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi,
- Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi,
- Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti,
- Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti,
- Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi olarak belirlendi.
(VC)
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