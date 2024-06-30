ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2024 11:10
1 dk Okuma

İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı

Saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve çevresi, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatıldı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı

İstanbul Valiliği, bugün yapılacak olan 22. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde yasak kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, çağrıyı yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi için ‘çeşitli illegal gruplar’ ifadesi kullanıldı.

“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”
“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”
14 Mayıs 2024

Açıklamada, saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacağı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacağı belirtildi.

Karar kapsamında ayrıca bazı yollar trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.

  • Saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine,
  • Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol,
  • Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi,
  • Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi,
  • Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi,
  • Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti,
  • Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti,
  • Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi olarak belirlendi.

(VC)

onur haftası 22. İstanbul Onur Yürüyüşü İstanbul Valiliği 32. İstanbul Onur Haftası
ilgili haberler
22. İstanbul Onur Yürüyüşü: "Çantanı hazırlarken birkaç önerimiz var"
Bugün 09:00
/haber/22-istanbul-onur-yuruyusu-cantani-hazirlarken-birkac-onerimiz-var-296969
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metroyu kapattı
23 Haziran 2024
/haber/istanbul-valiligi-10-trans-onur-yuruyusu-oncesinde-metroyu-kapatti-296735
“Onur ayımız kutlu olsun lubunya!”
7 Haziran 2024
/haber/onur-ayimiz-kutlu-olsun-lubunya-296279
“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”
14 Mayıs 2024
/haber/hatirliyorum-hatirliyor-musun-295365
bu haberin uzantıları
22. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak çalışmayacak
Bugün 10:30
/haber/taksim-ve-sishane-metro-istasyonlari-gecici-olarak-calismayacak-296968
ilgili haberler
22. İstanbul Onur Yürüyüşü: "Çantanı hazırlarken birkaç önerimiz var"
Bugün 09:00
/haber/22-istanbul-onur-yuruyusu-cantani-hazirlarken-birkac-onerimiz-var-296969
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metroyu kapattı
23 Haziran 2024
/haber/istanbul-valiligi-10-trans-onur-yuruyusu-oncesinde-metroyu-kapatti-296735
“Onur ayımız kutlu olsun lubunya!”
7 Haziran 2024
/haber/onur-ayimiz-kutlu-olsun-lubunya-296279
“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”
14 Mayıs 2024
/haber/hatirliyorum-hatirliyor-musun-295365
Sayfa Başına Git