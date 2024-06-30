İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı

Saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve çevresi, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatıldı, yaya trafiği ise kontrollü sağlanıyor.