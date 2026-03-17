Gürlek’ten Özel’e: Yasal süreç başlatıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin açıklamalarının ardından Gürlek, X hesabından bir açıklama yaptı. Özel’in iddialarını reddeden Gürlek, söz konusu açıklamaların herhangi bir delile dayanmadığını söyledi ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Özel: Akın Gürlek’in 452 milyon liralık gayrimenkulü var

Gürlek, paylaşımında Özel’in kendisini hedef alan açıklamalarını “kamuoyunu yanıltmaya dönük açık bir algı operasyonu” olarak niteledi. Yirmi yılı aşkın süredir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Gürlek, hakim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını ilgili mevzuat uyarınca düzenli olarak yetkili makamlara sunduklarını söyledi.

Özgür Özel’in dayanak gösterdiği belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, bu kağıtlarda yazanların tapu kayıtlarında karşılığı bulunmadığını öne sürdü. Söz konusu iddiaları “hayal ürünü” diye niteleyen Gürlek, bunların bütünüyle kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını söyledi.

Özel’in bu tutumunun yeni olmadığını da belirten Gürlek, daha önce de kamuoyuna yüksek sesle dile getirilen birçok iddianın doğru çıkmadığını söyledi.

Yargı görevi boyunca terör ve organize suç yapılarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Gürlek, bu nedenle şahsının bu şekilde sorumsuzca hedef gösterilmesini sistematik bir karalama kampanyasının parçası olarak gördüğünü belirtti.

Elinde gerçekten bilgi ve belge bulunduğunu öne sürenlerin adresinin siyasi kürsüler değil, yargı mercileri olduğunu söyleyen Gürlek, bu açıklamalar karşısında başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlattığını duyurdu.

