Akın Gürlek'ten 'süreç' açıklaması: Yasal düzenleme mutlaka yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, PKK'nin silah bırakması ve örgütü feshetmesine ilişkin süreç hakkında "Süreç güzel gidiyor, meyveleri toplama aşamasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yasal adımların atılması için "Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım" dedi.

Yapılacak düzenlemenin şahsa özel veya genel af şeklinde olamayacağını belirten Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldan beri terör sorunu var. Herkes terörün bitmesini istiyor. Çok önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye artık bölgede rol model. Meclis'te bir komisyon kuruldu. Komisyona katılan bütün siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum. Çok güzel mesai harcadılar çok güzel bir rapor sundular. Bundan sonra ne olacak? Yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bir adım atılacak. Örgütün tamamen silahlarını bıraktığının tespit edilmesi gerekiyor. Bu raporda da yazıyor."