Akın Gürlek'ten 'süreç' açıklaması: Yasal düzenleme mutlaka yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, PKK'nin silah bırakması ve örgütü feshetmesine ilişkin süreç hakkında "Süreç güzel gidiyor, meyveleri toplama aşamasındayız" değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş'tan 'süreç' turu: "TBMM Genel Kurulu üzerine düşen yasaları hazırlayacak"
PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yasal adımların atılması için "Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım" dedi.
"Bir adım atılacak"
Yapılacak düzenlemenin şahsa özel veya genel af şeklinde olamayacağını belirten Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:
"40 yıldan beri terör sorunu var. Herkes terörün bitmesini istiyor. Çok önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye artık bölgede rol model. Meclis'te bir komisyon kuruldu. Komisyona katılan bütün siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum. Çok güzel mesai harcadılar çok güzel bir rapor sundular. Bundan sonra ne olacak? Yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bir adım atılacak. Örgütün tamamen silahlarını bıraktığının tespit edilmesi gerekiyor. Bu raporda da yazıyor."
"Pakette umut hakkı yok"
Gürlek, örgütün faaliyetini durdurmasının ardından Meclis'te yasal düzenleme yapılacağının sinyalini verdi: "Adalet Bakanlığı olarak mevzuat konusunda, arkadaşlarımız alanında uzman, Meclis'imize yardımcı olacağız. Doğrudan sürece dahil değiliz. FETÖ gibi örgütlerin bu düzenlemeden yararlanmaması lazım. Takdir yüce Meclis'imizin."
Kamuoyunda tartışma konusu olan "umut hakkı" konusunda da değerlendirmesi sorulan Gürlek, "Raporu okudum orada umut hakkını görmedim. Bu pakette umut hakkı yok. Şahsa yönelik düzenleme olmaz" ifadelerini kullandı.
