ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 11:40 26 Şubat 2026 11:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 11:53 26 Şubat 2026 11:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Akın Gürlek'ten 'süreç' açıklaması: Yasal düzenleme mutlaka yapılacak

Adalet Bakanı Gürlek, çözüm sürecinde "meyveleri toplama aşamasına" gelindiğini belirterek; yasal düzenlemelere ilişkin "Meclis'imize yardımcı olacağız. FETÖ gibi örgütlerin bu düzenlemeden yararlanmaması lazım" açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Akın Gürlek'ten 'süreç' açıklaması: Yasal düzenleme mutlaka yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, PKK'nin silah bırakması ve örgütü feshetmesine ilişkin süreç hakkında "Süreç güzel gidiyor, meyveleri toplama aşamasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş'tan 'süreç' turu: "TBMM Genel Kurulu üzerine düşen yasaları hazırlayacak"
Kurtulmuş'tan 'süreç' turu: "TBMM Genel Kurulu üzerine düşen yasaları hazırlayacak"
24 Şubat 2026

PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yasal adımların atılması için "Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım" dedi.

"Bir adım atılacak"

Yapılacak düzenlemenin şahsa özel veya genel af şeklinde olamayacağını belirten Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldan beri terör sorunu var. Herkes terörün bitmesini istiyor. Çok önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye artık bölgede rol model. Meclis'te bir komisyon kuruldu. Komisyona katılan bütün siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum. Çok güzel mesai harcadılar çok güzel bir rapor sundular. Bundan sonra ne olacak? Yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bir adım atılacak. Örgütün tamamen silahlarını bıraktığının tespit edilmesi gerekiyor. Bu raporda da yazıyor."

"Pakette umut hakkı yok"

Gürlek, örgütün faaliyetini durdurmasının ardından Meclis'te yasal düzenleme yapılacağının sinyalini verdi: "Adalet Bakanlığı olarak mevzuat konusunda, arkadaşlarımız alanında uzman, Meclis'imize yardımcı olacağız. Doğrudan sürece dahil değiliz. FETÖ gibi örgütlerin bu düzenlemeden yararlanmaması lazım. Takdir yüce Meclis'imizin."

Kamuoyunda tartışma konusu olan "umut hakkı" konusunda da değerlendirmesi sorulan Gürlek, "Raporu okudum orada umut hakkını görmedim. Bu pakette umut hakkı yok. Şahsa yönelik düzenleme olmaz" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci akın gürlek adalet bakanı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git