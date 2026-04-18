Gülistan Doku soruşturması: Abakarov dahil 6 kişi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında Zeinal Abakarov’un da olduğu 5'i ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’den, 1’i de abla Aygül Doku’ya karşı ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?

Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Tutuklananlar arsında Abarakov'un polis olan üvey babası olan Engin Yücer de var.

6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer hakkında tutuklama kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisi Tuncay Sonel ve eski başhekim gözaltında

Dönemin AK Parti Tunceli İl Başkanı ve şu anki Ak Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cihan Açıkgöz'ün yeğeni Uğurcan Açıkgöz yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Dün neler oldu? Soruşturmada adı geçen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada açığa alındığı ifade edilen Sonel'in Elazığ'da gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmada "delilleri yok etme" suçundan tutuklanan Gökhan Ertok'un ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine ilgili hastaneye yönelik soruşturma başlattı ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da gözaltına alındı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü Eroğlu, Zeinal Abakanov ile üvey babası Engin Yücel'in savcılıktaki sorgusu sürüyor. Yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye Uğurcan Açıkgöz'ün sorgu sonucu bekleniyor. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen dönemin valisi Tuncay Sonel ve hastanede kayıtların sildirdiği düşünülen hastane başhekimi Çağdaş Özdemir'in sorguları devam ediyor.

