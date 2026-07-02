TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 02.07.2026 10:45 2 Tîrmeh 2026 10:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.07.2026 10:51 2 Tîrmeh 2026 10:51
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Nûçegihana Cumhuriyetê Gulnûr Saydama ku hatibû desteserkirin serbest bû

Nûçegihana rojnameya Cumhuriyetê Gulnûr Saydam, piştî nûçeya xwe ya derbarê komên sûcên rêxistinkirî û êrîşên çekdarî yên li Gokturkê hat desteserkirin. Saydam, piştî îfadeya xwe ya li Emniyeta Vatanê û kontrola tendurustiyê serbest hat berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Nûçegihana Cumhuriyetê Gulnûr Saydama ku hatibû desteserkirin serbest bû
Fotoğraf: Gülnur Saydam / Instagram

Nûçegihana rojnameya Cumhuriyetê Gulnûr Saydam, piştî nûçeya xwe ya bi sernavê “Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul’un gözde semti Göktürk mü? (Welatî di navbera êrîşên ku çêdibin de têkoşîna jiyanê didin: Gelo navnîşana nû ya çeteyan taxa bijarte ya Stenbolê Gokturk e?) duh êvarê hat desteserkirin.

Li gorî Cumhuriyetê, Saydam birine Emniyeta Vatanê. Li wir, ji ber nûçeya wê rastî tohmeta “bi qestî agahiyên xapînok di nav gel de belav kiriye” bûye. Saydam piştî îfadeya xwe û kontrola tendurustiyê serbest hat berdan.

Saydam piştî serbestberdana xwe daxuyaniyek da û wiha got:

“Heke bang li min bikirana, ez bi xwe jî diçûm, lê bi fermana dozgeriyê û bi awayekî der hiqûqî ez ji malê girtim û birin Emniyeta Vatanê. Piştî îfadeyeke nêzî 4 saetan ez serbest hatim berdan. Ez li pişt nûçeya xwe me. Ez ê rojnamegeriya xwe bidomînim û dengê raya giştî bigihînim her derê.”

Di nûçeya navborî de, îdiayên derbarê gef û êrîşên çekdarî yên li Gokturka Stenbolê û fikarên welatiyan cih digirtin. Di nûçeyê de her weha daxuyaniya Emniyetê ya wekî “Li Gokturkê tu qeydeke sûcê ku kujerê wê nediyar be nîne” jî hatibû parvekirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gülnur Saydam desteserkirina rojnamegeran Rojnameya Cumhuriyetê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê