Nûçegihana Cumhuriyetê Gulnûr Saydama ku hatibû desteserkirin serbest bû
Nûçegihana rojnameya Cumhuriyetê Gulnûr Saydam, piştî nûçeya xwe ya bi sernavê “Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul’un gözde semti Göktürk mü?” (Welatî di navbera êrîşên ku çêdibin de têkoşîna jiyanê didin: Gelo navnîşana nû ya çeteyan taxa bijarte ya Stenbolê Gokturk e?) duh êvarê hat desteserkirin.
Li gorî Cumhuriyetê, Saydam birine Emniyeta Vatanê. Li wir, ji ber nûçeya wê rastî tohmeta “bi qestî agahiyên xapînok di nav gel de belav kiriye” bûye. Saydam piştî îfadeya xwe û kontrola tendurustiyê serbest hat berdan.
Saydam piştî serbestberdana xwe daxuyaniyek da û wiha got:
“Heke bang li min bikirana, ez bi xwe jî diçûm, lê bi fermana dozgeriyê û bi awayekî der hiqûqî ez ji malê girtim û birin Emniyeta Vatanê. Piştî îfadeyeke nêzî 4 saetan ez serbest hatim berdan. Ez li pişt nûçeya xwe me. Ez ê rojnamegeriya xwe bidomînim û dengê raya giştî bigihînim her derê.”
Di nûçeya navborî de, îdiayên derbarê gef û êrîşên çekdarî yên li Gokturka Stenbolê û fikarên welatiyan cih digirtin. Di nûçeyê de her weha daxuyaniya Emniyetê ya wekî “Li Gokturkê tu qeydeke sûcê ku kujerê wê nediyar be nîne” jî hatibû parvekirin.
(HA/AY)