ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 14:08 14 Nisan 2026 14:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 14:18 14 Nisan 2026 14:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Hakkı Boltan’a “Cumhurbaşkanına hakaret”ten hapis cezası

Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakkı Boltan’a “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Cezayı da ertelemedi.

BİA Haber Merkezi

Gazeteci ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) eski başkanlarından Hakkı Boltan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla açılan davanın 10’ncu duruşması Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Hakkı Boltan katılmazken, avukatı Resul Temur hazır bulundu. Mahkemeye mütalaasını sunan savcılık, Boltan’ın cezalandırılmasını talep etti.

MLSA’dan Medine Mamedoğlu’nun haberine göre duruşmada Resul Temur mütalaaya karşı savunma yaptı.

“Açıklamanın yapıldığı tarihte müvekkil, Gazeteciler Derneği'nin başkanıydı. O dönem Rohat Aktaş adlı gazeteci Cizre’de yaşanan olaylarda yaşamını yitirmişti. Buna karşı yapılan protesto açıklamasında hem İstanbul hem Ankara’dan birçok gazeteci Diyarbakır’a gelerek burada bir açıklama yapmıştı. Hakkı Boltan’da hem gazeteci olması hem de Rohat Aktaş’ı yakından tanıması sebebiyle yargılamayı konu olan sözleri sarf etmiştir. Bunları tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri olarak dile getirmiştir, kesinlikle hakaret kastı yoktur” dedi. Müvekkili için beraat istedi.

Savunmanın ardından kararını veren mahkeme Boltan’a “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)’ uygulanmadı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019'da hazırladığı iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu müşteki olarak yer alıyor.

Gazeteci Hakkı Boltan’a yöneltilen suçlamalar, 11 Şubat 2016 tarihinde Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’a ilişkin yaptığı Kürtçe açıklamaya dayanıyor. Boltan’ın, o dönemde Eş Başkanı olduğu ve daha sonra KHK ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) adına yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler, iddianamede “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden kaynaklı hakaret” suçlamalarına delil olarak gösterildi.

Mahkeme 29 Haziran 2021 tarihli kararında Boltan’a, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 2 ay 17 gün, eski Başbakan Davutoğlu’na yönelik hakaret suçundan ise 10 ay hapis cezası vermiş, cezaları ertelememişti.

Boltan’ın avukatının başvurusu üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 27 Ekim 2022’de yerel mahkeme kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, iki ayrı suçtan hüküm kurulmasını “fazla ceza tayini” olarak değerlendirdi. Karar sonrası yeniden yapılan yargılamalar 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı.

"TCK 299 Kaldırılmalı"
(HA)

