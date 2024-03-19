Gazeteci Levent Gültekin'e ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 11 ay hapis cezası

Halk TV'de yayımlanan İki Yorum programındaki “Bu ülkede bölücü varsa Tayyip Erdoğan’dır” sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) yargılanan gazeteci Levent Gültekin hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gültekin avukatı Gamzenur Sancılı ile birlikte katıldı.

Gültekin beyanında, gazetecilerin temel sorumluluğunun ülkede yaşananlara ilişkin halkı bilgilendirmek ve uyarmak olduğunu söyledi. "Sizin göreviniz nasıl yargı dağıtmaksa bizlerin de eleştiri yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Mersin'deki bir terör saldırısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşmayı sert bir dille eleştirdim. Hakaret etmedim, suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi. Beraatını istedi.

Gültekin'in avukatı Sancılı ise "Doğrudan Cumhurbaşkanının şahsına veya makamına değil, siyaset anlayışına ve yönetime ilişkin eleştiriler söz konusu" dedi.

Esas hakkında mütalaa veren duruşma savcısı Gültekin'in, "Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın siyasi anlayışını eleştiriyor gibi gözükse de isim vererek matufiyet şartını gerçekleştiğini" belirtti. "İlkokul çocuğu ruh hastalığı" şeklindeki sözün de Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararına göre hakaret suçunu oluşturduğunu ekledi. Gültekin'in cezalandırılması talep etti.

Mütalaaya karşı savunması istenen Gültekin, "Hakaret etmedim, işimin sorumluluğunu yaptım" diye konuştu. Sancılı da "İddianamede cumhurbaşkanının adının geçtiği tek bir yer var. Matufiyet şartı oluşmamıştır, müvekkil gazetecilik gereği eleştirel bir yorumda bulunmuştur" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Gültekin'i ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Cezayı erteledi.

Önderoğlu: TCK 299 demokratik tartışma ortamını engelliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, gazetecilerin Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanmasını eleştirdi. “baskıcı yasalar” dedi. Gültekin’in 2014’ten bu yana Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum edilen 75. gazeteci olduğunun bilgisini verdi.

Önderoğlu “Baskıcı yasalar Cumhurbaşkanını eleştirilerden korumanın bir aracı olarak önemini korudukça, örneğin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ düzenlemesinin demokratik bir hamle sonucu yürürlükten kaldırılmasını ne yazık ki bekleyemiyoruz. Levent Gültekin, Ağustos 2014’ten bu yana bu maddeden mahkum edilen 75. gazeteci oldu. Belki resmi rakamlar daha vahim bir tabloyu ortaya koyacaktır. Ancak bu düzenlemenin demokratik tartışma ortamını sonlandırdığını ve gazeteciyi susturmak için işlev gördüğünü herkes görmelidir” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gültekin’in 27 Eylül 2022’de Halk TV’deki programda Mersin Mezitli’deki polisevine yönelik silahlı saldırıyla ilgili şunları söylemişti:

Bu ülkede bölücü varsa Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü toplumu bölerek ayrıştırarak dışlayarak insanları düşmanlaştırarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Türkiye’yi yediler, bitirdiler, gözleri doymadı, çocuklarımızın cenazesinden doymadılar, polislerden, askerlerin ölümünden doymadılar, toplumun ayrışmasından doymadılar, milyonlarca, milyarlarca doları iç ettiler doymadılar, yolsuzluktan doymadılar. Ülkenin bütün makamlarını eşe dosta arkadaşa paylaştırmışlar, doymuyorlar doymuyorlar, dünyayı versek dünyayı al Türkiye’nin tapusunu size veriyoruz desek yine doymayıp yine yakamızdan düşmeyecek düşmeyecekler, vazgeçmiyorlar…

Gazeteci Levent Gültekin'e "Cumhurbaşkanına hakaret” davası

Türkiye'de Cumhurbaşkanına hakaret yargılamaları Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Venedik Komisyonu tavsiyesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Ekim 2021 tarihli Vedat Şorli mahkumiyetine rağmen Türkiye TCK 299 maddesiyle insanları yargılamaya devam ediyor. BİA Medya Gözlem Raporlarına göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten bu yana hapis veya para cezasına mahkum edilen gazetecilerin sayısı 75. 2023’te en az 22 gazeteci ve medya çalışanı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandı. Gazetecilere açılan davaların yaklaşık yüzde 10’unu bu suçlama oluşturuyor. TIKLAYIN – 2023 BİA Medya Gözlem Raporu Adalet Bakanlığı yıllık raporlarında tüm suçların istatistiklerini paylaşıyordu. Ancak 2023’te yayımlanan 2022 istatistikleriyle birlikte gruplama yöntemine geçti. TCK 299, TCK 300 ve TCK 301’i gruplandırarak “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar” bölümüne koydu. Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2023’te yayımladığı son verilere göre bu üç suçlamayla başsavcılıkların önünde 51 bin 77 dosya yer aldı. Bu dosyaların 25 bin 513’ü 2022’de açıldı. 25 bin 564’ü ise önceki yıldan devretti. 2022’de toplamda 8 bin 73 kişi bu suçlamalarla yargılandı. Mahkemeler, sanıklardan 1872’si hakkında mahkûmiyet kararı verdi. 3 bin 135 sanık hakkında verilen cezalar ise “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı ile ertelendi. 2 bin 226 kişi de yargılanıp beraat etti. Böylelikle Erdoğan döneminde Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan kişi sayısı 16 bin 753'e ulaştı. Bu kişilerden 1377’si ise çocuk.

BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019 "TCK 299 Kaldırılmalı"

(HA)