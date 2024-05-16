Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası

Boğaziçi Üniversitesi'nde "BOUNSergi" ekibi 19 Mayıs 2023’te Güney Kampüs'e AKP iktidarının 6 Şubat depremlerindeki yetersizliğini eleştiren görseller astı.

Görseller arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir resmi de vardı.

Erdoğan’ın deprem enkazı önünde, elinde ise enkaz resmi olan bir tablo tuttuğu, üzerine de “Ustalık eseri” yazılan görsel nedeniyle polis Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş'ı gözaltına aldı. Öğrenciler gözaltında polisin çıplak aramasına da maruz kaldı.

Boğaziçili öğrencilere gözaltında çıplak arama işkencesi

Savcı: Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı

Olaydan yaklaşık bir sene sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencilere Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299) davası açtı. Savcı Hakan Aksoy iddianamede Doğu Demirtaş'ı görseli oluşturmak, Ada Gülce Canıgüz ve Aslı Sunay’ı da görselin fotoğrafını çekmekle suçladı.

Savcıya göre “Deprem yıkıntıların önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin montajlanarak üzerine ‘'Ustalık eseri'’ ibarelerinin yazılması ve bu pankartın üniversitede sergilenmesi açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde”.

Ayrıca savcı görselin kamuya açık alanda sergilenmesi nedeniyle aleniyet unsuru bulunduğunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan cezalandırılmalarını istiyor. İlk duruşma da yarın İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde.

"Ceza davasının kabulü mümkün değil"

bianet’e konuşan öğrencilerin avukatı Gamze Serin, iddianameyi eleştirdi. Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek iddianamede yer alan suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu aktaran Serin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 10 ve Anayasa madde 26 ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü; düşünce ve fikirlerinden dolayı kınanamamayı, cezalandırılmamayı, başkaları ile birlikte serbestçe kanaatleri ifade edebilmeyi, anlatabilmeyi ve savunabilmeyi kapsadığından yürütülen ceza davasının kabulü mümkün değil” dedi.

“Öğrencilere gözaltı sürecinde emniyet mensupları tarafından işkence niteliğinde çıplak arama yapılması, avukatla görüşmelerinin geciktirilmesi, ailelerine haber verilmesinin önlenmesi, hijyenik ped verilmemesi ve diğer eylemleri hakkında şikayetçi olundu ise de buna ilişkin soruşturma dahi açılmadı” diye de ekledi.

BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019 "TCK 299 Kaldırılmalı"

(HA)