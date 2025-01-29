Gazeteci Sultan Eylem Keleş’e Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Gazeteci Sultan Eylem Keleş, Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasının altına "Katil" diye yazdığı için 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.