Gazeteci Sultan Eylem Keleş’e Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Gazeteci Sultan Eylem Keleş’in 'Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299)' iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Keleş'e 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
AYM ihlal kararı verdi, yeniden yargılandı
Sultan Eylem Keleş, 9 Mart 2022’de X (Twitter) paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı, ifadesinin ardından da serbest bırakıldı. Savcılık hazırladığı iddianamede Keleş’e Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299) suçlaması yöneltti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’teki “Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasına “Katil” yanıtını vermekle suçladı. Davada 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
MLSA Hukuk Birimi dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek mahkeme de Nisan 2024'te Keleş'in 'adil yargılanma hakkının ihlal edildine' hükmetti. Bunun üzerine Keleş yeniden yargılanmaya başladı.
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2024 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
(HA)