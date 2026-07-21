Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden saat 14.41’de “Gözaltına alınıyorum.” paylaşımı yaptı.Gazetecinin gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

Uludağ, 90 günlük tutukluluğunun ardından 21 Mayıs’ta tahliye edilmişti. En son 19 Şubat Ankara’da gözaltına alınan gazeteciye 22 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Bu dava halen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Alican Uludağ'a ilk duruşmada tahliye

(HA)