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YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 15:19 21 Temmuz 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 15:21 21 Temmuz 2026 15:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
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DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden saat 14.41’de “Gözaltına alınıyorum.” paylaşımı yaptı.Gazetecinin gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

Uludağ, 90 günlük tutukluluğunun ardından 21 Mayıs’ta tahliye edilmişti. En son 19 Şubat Ankara’da gözaltına alınan gazeteciye 22 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Bu dava halen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Alican Uludağ'a ilk duruşmada tahliye
Alican Uludağ'a ilk duruşmada tahliye
21 Mayıs 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
alican uludağ
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/haber/savcilik-alican-uludag-in-iddianamesini-avukatlarina-teblig-etmedi-318214
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/haber/alican-uludag-hakimin-yuzunu-gormeden-yargilama-mi-olur-319112
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