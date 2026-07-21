TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.07.2026 17:04 21 Tîrmeh 2026 17:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.07.2026 17:07 21 Tîrmeh 2026 17:07
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Alîcan Uludag hat desteserkirin

Rojnameger Alican Uludag, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku ew hatiye desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Alîcan Uludag hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Nûçegîhanê DW Tirkî Alican Uludağ di saet 14.41an de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî desteserkirina xwe bi peyama “Ez niha têm desteserkirin” ragihand. Heta niha sedema desteserkirina wî nayê zanîn.

Uludag piştî ku 90 roj girtî ma, di 21ê Gulanê de hatibû berdan. Herî dawî di 19ê Sibatê de li Enqereyê hatibû desteserkirin û ji ber 22 parvekirinên li ser medyaya civakî, bi îdiayên "heqaretkirina li Serokkomar", "bi qestî belavkirina agahiyên xapînok" û "bi eşkereyî biçûkxistina hikûmeta Komara Tirkiyeyê û dezgehên darazê yên dewletê" derbarê wî de doz hatibû vekirin. 

Pêvajoya vê dozê hê jî li 26emîn Dadgeha Cezê û Asliyeyê ya Enqereyê berdewam dike.

Di danişîna yekem de Alîcan Uludag serbest bû
Di danişîna yekem de Alîcan Uludag serbest bû
21 Gulan 2026

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
alican uludağ dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê