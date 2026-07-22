Alican Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan gazeteci Ali Taş gözaltına alındı

Antalya’da gazetecilik yapan Ali Taş, bugün (22 Temmuz) gözaltına alındı.

Halk TV'nin aktardığına göre Taş’ın gözaltına alınması, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından gerçekleşti. Taş’ın nerede tutulduğu ve kendisine hangi suçlamaların yöneltildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uludağ’ın paylaşımını alıntıladı

Taş, Alican Uludağ’ın Oğuzhan Uğur’un gözaltına alınması ve tutuklanması sürecini eleştirdiği paylaşımını alıntıladı.

Kendi paylaşımında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile eşine ait görüntüler ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu belirtilen otel görüntülerini hatırlatan Taş, soruşturma dosyalarındaki görüntülerin kamuoyuna servis edilmesini eleştirdi:

“Oğuzhan Uğur olayı yine insaflı sayılır.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eşinin görüntüleri, ki telefon adlı emanetteydi ya da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel görüntüleri, ki emniyet kaydıydı, bunları unutmayalım.

O zaman da bas bas bağırdık. ‘Bu insanlık suçudur, bu 21. YY. işkencesidir’ diye.

Karşı karşıya kaldığımız durum, bize gerçek ötesini (post truht) cebren ve hile ile 'gerçek' olarak dayatılmasından başka bir şey değildir.

Eskiden gerçeğin kabul ettirilmesi, en azından rıza üretimine dayandırdı. Şimdi rıza da hak getire.”

Taş, daha sonra Uludağ hakkındaki soruşturma ve suçlamaların kamuoyuna yansıması üzerine şu paylaşımı yaptı:

"Alican Uludağ'ın yaptığı paylaşımı ben de alıntılayarak aşağıdaki paylaşımı yaptım.

Bana gelip alacaksanız, uyumayayım ki boş yere uykum bölünmesin.

Öyle ya! Ben de aynı konuda farklı örnekler verdim.”

Uludağ da sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltında

Alican Uludağ, 21 Temmuz’da Ankara’daki evinden gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı ise şöyleydi:

“Türkiye'de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor.

Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur.”

Basın meslek örgütleri Ankara Adliyesi önünde Uludağ’ın serbest bırakılmasını istiyor.

Uludağ, daha önce de sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek 19 Şubat’ta gözaltına alınmış, 20 Şubat’ta tutuklanmıştı. Yaklaşık 90 gün cezaevinde kalan Uludağ, 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Hakkındaki dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

(HA)