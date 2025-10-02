TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 2 Cotmeh 2025 11:32
 ~ Nûkirina Dawî: 2 Cotmeh 2025 11:44
6 xulek Xwendin

Fîloya Sumud a Cîhanî: Dest bi midaxeleya keştiyên me kirin

Fîloya Sumud a Cîhanî ya ku ji bo şikandina dorpêça li ser Xezeyê bi rê ketibû, piştî ku ket "herêma xetereya bilind" rastî midaxeleya Îsraîlê hat.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Fîloya Sumud a Cîhanî li ser hesabên xwe yên medyaya civakî parve kir ku zêdetirî 20 keştîyên nenas li ser radara wan hatine tespîtkirin û tenê sê mîlên deryayî dûrî fîloyê ne.

Çalakvanên ku di keştîyan de ne ragihandin ku înterneta wan têne astengkirin û têkiliya wan a bi keştiyên din re nemaye.

Di weşana zindî a li ser hesabê Youtubeyê a Fîloya Sumud a Cîhanî de tê dîtin ku dîmenê keştiyê qut dibe û demdirêjî ev qutbûn didome.

Kolombiyayê ku du welatiyên wan di keştiyê de bûn, biryar da ku peymana bazirganiya serbest a bi Îsraîlê re betal bike û tevahiya şandeya dîplomatîk a Îsraîlê ji Kolombiyayê derxîne.

Her weha Parlamenterê Partiya Saadetê Necmettin Çalışkan bi bianetê re li ser rewşa niha ya fîloyê axivî.

Hêzên deryayî yên Îsraîlê pêşî Fîloya Sumud a Cîhanî dorpêç kirin û pişt re dest danî ser keştiyan. Li gorî kanala nûçeyan a Îsraîlê Kanal 13ê, leşkerên Îsraîlê heta niha ketiye şeş keştiyan.

Her weha Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê derbarê destwerdana Îsraîlê ya di keştiyê de daxuyaniyek da:

"Êrîşa hêzên Îsraîlê li ser Fîloya Sumud a Cîhanî di avên navneteweyî de kiryarek terorîstî ye ku jiyana sivîlên bêguneh dixe xeterê. Ji bo serbestberdana tavilê ya welatiyên me yên girtî û rêwiyên din, hemî hewldanên pêwîst têne destpêkirin."

Fîloya Sumud a Cîhanî: Keştiyên me bi awayekî neqanûnî tên rawestandin. Kamera hatine girtin û personelên leşkerî ketin keştiyan. Em bi awayekî çalak dixebitin da ku ewlehî û başbûna hemî beşdarên li ser keştiyê piştrast bikin.

Keştiyên Îsraîlî nêzîk dibin

Her weha Wezareta Karên Derve ya Îsraîlê peyamek weşand û ji fîloyê xwest ku rêya xwe biguhezîne. Di peyamê de alîkariya mirovî ya ku ji bo Xezeya dorpêçkirî tê armanckirin wekî "provokasyon" hat binavkirin.

Rayedarên Fîloya Sumudê ku bi armanca gihandina alîkariyê ji bo Xezeyê li Deryaya Spî ya Rojhilat di rê de ye, ragihand ku hinek keştiyên wan ji aliyê leşkerên Îsraîlê ve hatine rawestandin.

Wezîrê Karên Derve yê Îsraîlê Saar daxwaza rawestandina pêşveçûna "Fîloya Sumudê" a ber bi Xezeyê kir.

Hat ragihandin ku hêzên deryayî yên Îsraîlê keştiyên ku çalakvan tê de bûn yeke yeko dest danîne serê.

Li gorî ku çalakvanan ragihandiye, leşkerên Îsraîlê li keştiya pêşeng a fîloyê Alma û du keştiyên din ên bi navê Adara û Sirius siwar bûn.

Spanya ji bo piştgiriya Fîloya Sumudê keştiyeke leşkerî dişîne
25 Îlon 2025

Organîzatorên fîloyê diyar kir ku dema leşkerên Îsraîlê li keştiya Adarayê siwar bûne, çalakvanan telefonên xwe avêtine avê û wan kêliyan bi weşana zindî parve kirine.

Di dîmenên ku di dema bûyerê de hatine kişandin de, keştiyeke dewriyeyê ya hêzên deryayî yên Îsraîlê li nêzîkî keştiyên fîloyê tê dîtin.

Îsraîlê êrişî Fîloya Sumudê ya Kûrewî kir
24 Îlon 2025

Li gorî medyaya Îsraîlê, Wezîrê Karên Derve yê Îtalyayê Antonio Tajani ragihandiye ku di hevdîtina xwe ya bi rayedarê Îsraîlî Gideon Saar re de piştrastî wergirtiye ku leşker dê tundûtûjiyê bi kar neynin.

Hat diyarkirin ku fîlo niha nêzîkî 80 mîlên deryayî dûrî Xezeyê ye.

Li ser malpera Fîloya Sumudê ya ku agahiyên nû lê tên weşandin, tê dîtin ku 44 keştî di rê de ne.

Fîloya Sumudê a Cîhanî

Fîloya Sumudê a Kûrewî (Global Sumud Flotilla), bi piştgiriya nêzîkî 50 welatan ji bo nîşandana hevgirtinê bi Filistînê re û şikandina dorpêça Îsraîlê hatiye avakirin. Keştiyên serbi fîloyê di 31ê Tebaxê de ji Barcelonaya Spanyayê ber bi Xezeyê ve bi rê ketin. Keştiyên ku ji Spanyayê bi rê ketin, di 7ê Îlonê de gihîştin Tunisê.

Niha li peravên Girîtê, 35 keştî rêwîtiya xwe ya ber bi Xezeyê didomînin.

