Komîteya Çalakiyan a Filistinê: Şîrketên ku çekan didin Îsraîlê dîsa li Stenbolê ne

Komîteya Çalakiyan a Filistinê, derbarê Pêşangeha Pîşesaziya Parastin, Hewagerî û Fezayê ya Navneteweyî SAHA 2026ê de daxuyaniyek belav kir. Pêşangeh di 5ê Gulanê de li Navenda Pêşangehan a Stenbolê dest pê kir û wê heta 9ê Gulanê berdewam bike."
Komîteyê di daxuyaniya xwe de nerazîbûn nîşanî wê yekê da ku; hinek şîrketên navneteweyî yên ku bi alav û teknolojiyên leşkerî bûne 'hevkarên stratejîk ên dagirkerî û qirkirina li Filistinê', di vê pêşangeha ku di bin sîwana Serokkomariyê de tê lidarxistin de berhemên xwe nîşan didin.
Komîteyê diyar kir ku şîrketên wekî L3Harris, BAE Systems, Leonardo, Airbus, Siemens û Thales UK yên ku bi artêşa Îsraîlê re têkiliyên wan ên leşkerî û teknolojîk hene, di pêşangehê de cih digirin. Her wiha Komîteyê destnîşan kir ku ev şîrketana di vê pêşangehê de “derfeta bazarkirina wan çek û teknolojiyan dibînin ku li ser gelê Filistinê tên bikaranîn”.
Komîteyê da zanîn ku; L3Harris di pergalên elektronîk ên sereke yên balafirên şer ên F-35an de ku artêşa Îsraîlê bikar tîne dabînker e; BAE Systems perçeyên balafirên şer, cebilxane, kîtên avêtina fuzeyan û wesayîtên zirxî peyda dike; Leonardo jî pergalên radarê, topên deryayî û pergalên hedefgirtina bi lazerê dabîn dike.
Di daxuyaniyê de her wiha hate gotin ku; Airbus di hilberîna balafirên bêmirov (SÎHA) de hevkar e ku artêşa Îsraîlê bi taybetî li Xezeyê û li herêmên dagirkirî ji bo komkirina agahiyan û êrîşên sûîkastê bikar tîne. Siemens ji bo artêş û pîşesaziya parastinê ya Îsraîlê teknolojiyên pîşesazî û endezyariyê peyda dike; her weha Thales UK jî perçeyên balafirên bêmirov peyda dike.
Filistin halkını katleden uçak, silah ve mühimmatları üreten şirketler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda…
“Şîrketên ku hevkarên qirkirinê ne ji bernameya pêşangehê derxin”
Komîteya Çalakiyan a Filistinê diyar kir ku alav û teknolojiyên leşkerî yên ku van şîrketan dabîn kirine, ne tenê li dijî gelê Filistinê, her wiha li dijî gelên herêmê û bi taybetî li dijî Lubnan, Yemen, Iraq û Îranê jî tên bikaranîn. Komîteyê got: “Ev şîrketên ku li Stenbolê di asta herî bilind de tên ezimandin û xelatkirin, komên sermayeya emperyalîst in ku bi eşkereyî karesat û wêraniyê tînin erdnîgariya me.”
Di daxuyaniyê de bang li Komeleya Komika Parastin, Hewagerî û Fezayê ya SAHA Stenbolê hat kirin ku “Şîrketên ku hevkarên qirkirinê ne ji bernameya pêşangehê derxin”. Komîteya Filistinê bang li hikûmetê jî kir û ev tişt anîn ziman:
“Hikûmeta Tirkiyeyê, wekî ku di nameya xwe ya bi îmzeya 52 welatan de ya ku di Mijdara 2024an de pêşkêşî Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî kiribû, pêşniyar kiriye; divê ji bo rawestandina şandina çek û cebilxaneyan, demildest ambargoya leşkerî li ser Îsraîlê ragihîne! Beşdariya fîrmayên hevkarên qirkirinê ya di vê pêşangehê de, di heman demê de wê wekî gaveke nû ya li dijî ‘Danezana Bogotayê’ were tomarkirin. Tirkiyeyê ev deklarasyon di Tîrmeha 2025an de îmze kiribû û ew deklarasyon girtina tedbîran ji bo astengkirina dabînkirina çekan ji bo Îsraîlê pêşbînî dike.”
Derbarê Komîteya Çalakiyan a Filistinê de
Di 76emîn salvegera Nakbayê de (15ê Gulana 2024an), bi banga BDS Tirkiyeyê bi dehan sazîyên siyasî, sendîka û rêxistinên pîşeyî hatin cem hev û bi navê “Komîteya Çalakiyan a Nakbayê” pêkhateyek ava kirin. Komîteyê li ser bingeha pêwîstiya avakirina xeteke piştgiriyê ya bipirensîb ya bi Filistinê re tevgeriya û biryar girt ku xebatên xwe bi navê “Komîteya Çalakiyan a Filistinê” bidomîne.
Komîteyê çalakiya xwe ya yekemîn di 7ê Tîrmeha 2024an de li ber Serkonsolxaneya DYAyê ya Stenbolê pêk anî. Komîteyê qutkirina hemû têkiliyên bi Îsraîlê re wekî 'bingeha xeta piştgiriyê ya biprensîb' dibîne û li dijî van têkiliyên ku Tirkiye didomîne çalakiyan li dar dixe. Her wiha Komîte xebatên xwe berdewam dike da ku li bajarên din jî tifaqa çalakiyan ava bike."