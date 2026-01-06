IDEF 2025’teki soykırım şüphelilerine yargı zırhı: ÇHD’nin suç duyurusuna ikinci ret

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin katılımı nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İsrail’in Filistin’de işlediği soykırım suçlarında kullanılan silahları üreten şirketlerin fuarda stant açmasını gerekçe göstererek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ÇHD, bu şirketlerin ve fuarın düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan kamu kurumları ile yetkililerin “soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına iştirak ettiğini” belirtti.

Stantların kapatılması, failler ve suça iştirak edenler hakkında kamu davası açılması istedi. Ayrıca sergilenen silahların ‘suç işlenmesine tahsis edilmiş eşya’ niteliğinde olduğunu belirterek el konulmasını talep etti.

Savcılık: Suç şüphesi yok

Ancak savcılık, 24 Kasım 2025’te “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. IDEF 2025’in Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen üst seviyede resmi bir organizasyon olduğunu belirten Savcılık, fuarda savunma sanayii teknolojilerinin sergilenmesinin tek başına suç teşkil etmediğini savundu. Savcılık, fuarda “herhangi bir suç şüphesi oluşturacak unsur bulunmadığı” sonucuna vardı.

ÇHD’nin haklarında suç duyurusu bulunduğ şüpheliler; BAE Systems Plc, LOCKHEED MARTİN Corporation, LEONARDO S.P.A., Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, GE Aerospace Holdings, Rolls Royce Power Systems AG, Honeywell International Inc., HP Inc, Leupold & Stevens, Teledyne Technologies Incorporated, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, KFA Fuarcılık, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı idi.

ÇHD karara itiraz etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği “kovuşturmaya yer olmadığı” kararının kaldırılmasını istedi. Fakat talep bu kez Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Hakimlik kararda “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine ve hukuka uygun olduğu anlaşıldığından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.” dedi.

"Ürünlerini 'çatışmada test edildi' diye pazarlıyorlar"

ÇHD “Filistin halkı soykırıma direnirken siyonist İsrail’in suç ortakları aklanamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Dosyayla ilgilenen ÇHD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülyeter Aktepe bianet’e yaptığı açıklamada fuara katılan şirketlerin suçtaki rollerini şöyle detaylandırdı:

"Lockheed Martin işgal ordusuna F-16 ve F-35 sağlıyor, BAE Systems savaş uçakları için bileşenler, askeri mühimmat, zırhlı araç ve füze fırlatma kiti temin ediyor, Leonardo radar sistemlerini, savaş gemilerine monte edilen deniz toplarını ve lazer hedefleme sistemlerini sağlıyor, Thyssenkrupp denizaltılarını üretiyor, HP Filistinlilerin denetlendiği biyometrik sistemleri kuruyor, GE Aerospace F-15 ve F-16 uçaklarına ve Sa’ar gemilerine motor üretiyor, Rolls-Royce Power Systems tanklarına, zırhlı araçlarına ve botlarına motor üretiyor, Honeywall Gazze halkını hedef alan GBU-39 bombalarının hassas yönlendirme sistemlerini üretiyor, LEUPOLD işgal askerlerinin kullandığı keskin nişancı dürbünlerini temin ediyor. Bu şirketlerin bir kısmı ürünlerini 'çatışma sahasında test edildi' diye pazarlıyor.”

Aktepe, iktidarı “Gazze’ye düşen bombaları üreten bu şirketleri protokolle ağırlarken, yargı mercileri de suç ortaklığı böylesine barizken yetki sahasında işlenen suçu izlemeyi seçti." sözleriyle eleştirdi. Türkiye’nin hukuki denetim yetkisi varken bu şirketlerin fuarda stant açmasının engellenmediğini belirtti.

Savcılığın etkin bir soruşturma yürütmediğini ifade eden Aktepe, “Savcılık, ihbar dilekçemizde ayrıntılı biçimde ortaya koyduğumuz somut suç isnatlarını görmezden geldi. Deliller toplanmadı, şüphelilerin soykırım suçlarına nasıl dahil olduğu değerlendirilmedi.” diye konuştu.

Aktepe, sulh ceza hakimliğinin kararını da eleştirerek, “İtiraz dilekçemizde sıraladığımız hukuka aykırılıklar dikkate alınmadı. Matbu ifadelerle verilen bu ret kararı, yargının suçu izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor.” dedi. “Bu karar, sorumluların aklanması anlamına geliyor ve kabul edilemez.” diye de ekledi.

"Sorumlular aklandı, eylemciler yargılanıyor"

Aktepe, yargının çifte standart uyguladığını da belirterek fuarı protesto eden Filistin Eylem Komitesi'nden 12 kişinin yargılandığını hatırlattı:

"Fuar hakkında açılan soruşturmada sorumlular aklanırken bu suça sessiz kalmayanlar yargılanıyor. Şirketlerin fuardan çıkarılması için basın açıklaması yapan eylemciler gözaltına alındı ve şimdi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıyorlar."

Aktepe, tüm kamuoyunu ve hukukçuları 7 Ocak 2026 saat 09.30’da Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davayı takibe çağırdı:

"Soykırımcı işgal rejiminin suç ortaklarının yargı eliyle aklanmasına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."

“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına 16 gözaltı

(HA)