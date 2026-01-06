ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:24 6 Ocak 2026 17:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 18:02 6 Ocak 2026 18:02
Okuma Okuma:  3 dakika

IDEF 2025’teki soykırım şüphelilerine yargı zırhı: ÇHD’nin suç duyurusuna ikinci ret

İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’na katılan ve İsrail’e silah sağlayan şirketler hakkında yapılan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Avukat Gülyeter Aktepe "Karar, sorumluların aklanması anlamına geliyor" dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
IDEF 2025’teki soykırım şüphelilerine yargı zırhı: ÇHD’nin suç duyurusuna ikinci ret
Fotoğraf: AA

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin katılımı nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İsrail’in Filistin’de işlediği soykırım suçlarında kullanılan silahları üreten şirketlerin fuarda stant açmasını gerekçe göstererek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ÇHD, bu şirketlerin ve fuarın düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan kamu kurumları ile yetkililerin “soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına iştirak ettiğini” belirtti.

Stantların kapatılması, failler ve suça iştirak edenler hakkında kamu davası açılması istedi. Ayrıca sergilenen silahların ‘suç işlenmesine tahsis edilmiş eşya’ niteliğinde olduğunu belirterek el konulmasını talep etti.

Savcılık: Suç şüphesi yok

Ancak savcılık, 24 Kasım 2025’te “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. IDEF 2025’in Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen üst seviyede resmi bir organizasyon olduğunu belirten Savcılık, fuarda savunma sanayii teknolojilerinin sergilenmesinin tek başına suç teşkil etmediğini savundu. Savcılık, fuarda “herhangi bir suç şüphesi oluşturacak unsur bulunmadığı” sonucuna vardı.

ÇHD’nin haklarında suç duyurusu bulunduğ şüpheliler; BAE Systems Plc, LOCKHEED MARTİN Corporation, LEONARDO S.P.A., Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, GE Aerospace Holdings, Rolls Royce Power Systems AG, Honeywell International Inc., HP Inc, Leupold & Stevens, Teledyne Technologies Incorporated, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, KFA Fuarcılık, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı idi.

ÇHD karara itiraz etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği “kovuşturmaya yer olmadığı” kararının kaldırılmasını istedi. Fakat talep bu kez Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Hakimlik kararda “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine ve hukuka uygun olduğu anlaşıldığından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.” dedi.

"Ürünlerini 'çatışmada test edildi' diye pazarlıyorlar"

ÇHD “Filistin halkı soykırıma direnirken siyonist İsrail’in suç ortakları aklanamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Dosyayla ilgilenen ÇHD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülyeter Aktepe bianet’e yaptığı açıklamada fuara katılan şirketlerin suçtaki rollerini şöyle detaylandırdı:

"Lockheed Martin işgal ordusuna F-16 ve F-35 sağlıyor, BAE Systems savaş uçakları için bileşenler, askeri mühimmat, zırhlı araç ve füze fırlatma kiti temin ediyor, Leonardo radar sistemlerini, savaş gemilerine monte edilen deniz toplarını ve lazer hedefleme sistemlerini sağlıyor, Thyssenkrupp denizaltılarını üretiyor, HP Filistinlilerin denetlendiği biyometrik sistemleri kuruyor, GE Aerospace F-15 ve F-16 uçaklarına ve Sa’ar gemilerine motor üretiyor, Rolls-Royce Power Systems tanklarına, zırhlı araçlarına ve botlarına motor üretiyor, Honeywall Gazze halkını hedef alan GBU-39 bombalarının hassas yönlendirme sistemlerini üretiyor, LEUPOLD işgal askerlerinin kullandığı keskin nişancı dürbünlerini temin ediyor. Bu şirketlerin bir kısmı ürünlerini 'çatışma sahasında test edildi' diye pazarlıyor.”

Aktepe, iktidarı “Gazze’ye düşen bombaları üreten bu şirketleri protokolle ağırlarken, yargı mercileri de suç ortaklığı böylesine barizken yetki sahasında işlenen suçu izlemeyi seçti." sözleriyle eleştirdi. Türkiye’nin hukuki denetim yetkisi varken bu şirketlerin fuarda stant açmasının engellenmediğini belirtti.

Savcılığın etkin bir soruşturma yürütmediğini ifade eden Aktepe, “Savcılık, ihbar dilekçemizde ayrıntılı biçimde ortaya koyduğumuz somut suç isnatlarını görmezden geldi. Deliller toplanmadı, şüphelilerin soykırım suçlarına nasıl dahil olduğu değerlendirilmedi.” diye konuştu.

Aktepe, sulh ceza hakimliğinin kararını da eleştirerek, “İtiraz dilekçemizde sıraladığımız hukuka aykırılıklar dikkate alınmadı. Matbu ifadelerle verilen bu ret kararı, yargının suçu izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor.” dedi. “Bu karar, sorumluların aklanması anlamına geliyor ve kabul edilemez.” diye de ekledi.

"Sorumlular aklandı, eylemciler yargılanıyor"

Aktepe, yargının çifte standart uyguladığını da belirterek  fuarı protesto eden Filistin Eylem Komitesi'nden 12 kişinin yargılandığını hatırlattı:

"Fuar hakkında açılan soruşturmada sorumlular aklanırken bu suça sessiz kalmayanlar yargılanıyor. Şirketlerin fuardan çıkarılması için basın açıklaması yapan eylemciler gözaltına alındı ve şimdi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanıyorlar."

Aktepe, tüm kamuoyunu ve hukukçuları 7 Ocak 2026 saat 09.30’da Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davayı takibe çağırdı:

"Soykırımcı işgal rejiminin suç ortaklarının yargı eliyle aklanmasına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."

“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına 16 gözaltı
“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına 16 gözaltı
23 Temmuz 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
IDEF 2025 ÇHD filistin eylem komitesi
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
23. İstanbul Onur Yürüyüşü Davası: 53 sanığa 104 polis
24 Aralık 2025
23. İstanbul Onur Yürüyüşü Davası: 53 sanığa 104 polis
23. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI
İstanbul Adliyesi’nde dava takip etmek isteyen gazetecilere engel
24 Aralık 2025
İstanbul Adliyesi’nde dava takip etmek isteyen gazetecilere engel
AİHM’den ByLock davalarında yeni ihlal kararı
17 Aralık 2025
AİHM’den ByLock davalarında yeni ihlal kararı
AYM, Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenine cezada ihlal görmedi
12 Aralık 2025
AYM, Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenine cezada ihlal görmedi
"Kendini feshetmiş, silah bırakmış bir örgüte ‘yardım etmekle’ suçlanıyorum"
9 Aralık 2025
"Kendini feshetmiş, silah bırakmış bir örgüte ‘yardım etmekle’ suçlanıyorum"
Sayfa Başına Git