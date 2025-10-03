Filistin Eylem Komitesi: Türkiye İsrail'i kınamakla yetiniyor

Filistin Eylem Komitesi, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yaptığı baskınları Levent’te İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Komitenin çağrısıyla bir araya gelen kitle “İsrail’e tam ambargo” çağrısı yaptı.

Eyleme Yeni Demokrat Gençlik, Demokrat Kadın, Partizan, Mücadele Birliği, Özgür Üniversite Hareketi, Kaldıraç ve çok sayıda demokratik kitle örgütü ile Filistin Eylem Komitesi bileşenleri katıldı.

Kitle, Levent Metro çıkışında toplandıktan sonra Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca “Filistin’e selam, direnişe bin selam”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail, işbirlikçi ABD”, “İşbirlikçi AKP” sloganları atıldı.

Polis “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganını engellemeye çalıştı. Konsolosluk çevresinde TOMA’ların da yer aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Filistin Eylem Komitesi adına basın açıklamasını Nihle Kalem yaptı. Kalem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şu sözlerle kınadı:

"İşgal devleti İsrail, ağır abluka eşliğinde iki yıldır sürdürdüğü soykırım saldırılarına Gazze'yi işgal harekâtıyla devam ediyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aşarken, abluka nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı da 450'yi geçti. Filistin halkı canım dişine takarak direnmeye devam ediyor."

Kalem, uluslararası kurumların sessizliğini "Siyonist rejim, bugüne dek ciddi bir yaptırıma uğrama& işbirlikçi devletler ve küresel şirketler bu saldırılara destek veriyor. ABD'nin dayattığı `barış planı' ise Filistin halkını teslimiyete zorlayan bir sömürge projesidir." dedi.

Basın açıklamasında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırıya da dikkat çekildi. Kalem, İsrail donanmasının 200'den fazla aktivisti kaçırdığını belirterek şunları vurguladı:

''Filistin halkının dostları ablukayı delmek için Akdeniz'de yoluna devam ederken, Türkiye limanlarıyla İsrail limanları arasında gemiler gidip gelmeye devam ediyor. Bu, soykırımı desteklemek anlamına geliyor."

Türkiye'nin tutumunu da eleştiren Kalem, iktidarın söylemleriyle pratiğinin çeliştiğini ifade etti:

"Türkiye'deki siyasi iktidar her gün Filistin hamaseti yapıyor ama Sumud Filosu saldırıya uğradığında koruma sağlamak yerine sadece kınamalarla yetiniyor. Bu sırada İsrail ordusu, Türkiye'den taşınan petrolü kullanıyor, askeri üsler istihbarat akışı sağlıyor."

Basın açıklaması şu sözlerle son buldu:

"Filistin halkı varlık savaşı verirken, biz bu suç ortaklığını hedefimizde tutacağız. İsrail’e tam ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi ve Filistin halkıyla dayanışmayı elden bırakmayacağız.

Filistin halkının dostları olarak bizim rotamız Sumud Filosu’nun rotasıdır. Biz bu topraklardan soykırıma petrol taşınmasını istemiyor, Türkiye limanlarının Siyonist şirketlere hizmet vermesini, soykırıma askeri ve lojistik destek sunmasını kabul etmiyoruz.”

(HA)