HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:30 27 Ocak 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 11:51 27 Ocak 2026 11:51
Okuma Okuma:  3 dakika

FİLİSTİN GENÇLİK HAREKETİ’NİN RAPORU

“İsrail’e ambargo sürerken Türkiye’den petrol sevkiyatı devam ediyor”

Raporda, Ceyhan Limanı’ndan ayrılan ancak konşimentoda belirtilen varış limanlarına hiçbir zaman ulaşmamış 57 ham petrol sevkiyatı tespit edildi. Uydu görüntülerine göre bu sevkiyatlar, İsrail’in Aşkelon Limanı’na yanaştı.

Cemre Nayir

Cemre Nayir

Görseli Büyüt
“İsrail’e ambargo sürerken Türkiye’den petrol sevkiyatı devam ediyor”
*Ceyhan Limanı'ndan ham petrol sevkiyatı yapılan tankerler. (Fotoğraf: AA Arşiv)

Filistin Gençlik Hareketi (PYM), Filistin İçin Enerji Ambargosu (EEFP) ve İlerici Enternasyonal’in ortak hazırladığı “Soykırım Vanaları Hala Açık - Türkiye’nin İsrail’e Gizli Ham Petrol Sevkiyatlarını Teşhir Ediyoruz” başlıklı rapor 20 Ocak’ta yayımlandı.

13 sayfalık rapor, uydu görüntüleri, ticaret veritabanları ve nakliye verileri üzerinden yapılan detaylı bir araştırma sonucunda, Türkiye’nin ticaret ambargosuna rağmen İsrail’e sistematik ve düzenli şekilde ham petrol sevkiyatları yapıldığını tespit ediyor.

Hisselerinin çoğunluğu British Petroleum’a (BP) ait olan Bakü–Tiflis–Ceyhan (BTC) Boru Hattı üzerinden Azerbaycan ham petrolünün İsrail’e taşınmasına odaklanan raporda, 2 Mayıs 2024 ile 1 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’den İsrail’e giden tankerler ve taşıdıkları ham petrol miktarlarına ilişkin detaylı bilgiler aktarılıyor.

Araştırmacılar, Adana Ceyhan Limanı’ndan ayrılan ancak konşimentoda belirtilen varış limanlarına hiçbir zaman ulaşmamış 57 ham petrol sevkiyatı tespit etti. Tanker gemilerinin rutin olarak takip sinyallerini kapattığı ve günler sonra İsrail’in Aşkelon Limanı’na yanaşmış hâlde oldukları uydu görüntüleriyle belirlendi.

bianet’in ulaştığı Rapor Çalışma Grubu, verilerin takip ve teyit sürecinde kullandıkları yöntemi şöyle anlattı:

“İsrail’e yapılan petrol sevkiyatlarının nakliye verileri, gerçeği halktan gizlemek amacıyla sürekli olarak manipüle ediliyor. Buna önemli bir örnek, Azerbaycan’ın resmî gümrük kayıtlarının İsrail’e ihraç edilen petrole ilişkin tüm bilgileri içermeyecek şekilde tahrif edilmesidir. Ticaret veritabanları, nakliye verileri ve uydu görüntüleri dâhil olmak üzere birçok farklı kaynağı analiz edip doğrulayarak bulgularımızı teyit ettik. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin ticaret ambargosunun rutin biçimde ihlal edildiği ve bu ham petrolün İsrail’in soykırımını besleyen ürünlere rafine edildiği sonucuna varabiliyoruz.”

*2 Mayıs 2024 ile 1 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'den İsrail'e yapılan 57 sevkiyattan 15'ine ilişkin bilgileri gösteren tablo. 57 sevkiyata ilişkin bilgiler, raporun 9, 10, 11 ve 12'nci sayfalarında yer alıyor.

Hükümete çağrı

Raporda, Türkiye’nin İsrail’e yönelik ticaret ambargosuna rağmen Yunanistan merkezli iki şirketin Ceyhan üzerinden petrol sevkiyatını sürdürdüğü belirtildi:

“Türk devletinin açıklanan politikasını ve egemenliğini ihlal ederek İsrail’e gizli petrol sevkiyatları yapan gemilerin çoğunu iki nakliye şirketi yönetmektedir: Kyklades Maritime Corporation ve Thenamaris Ships Management. Yunanistan’a ait bu nakliye şirketleri, İsrail’in soykırımını yoğunlaştıran tedarik zincirinin bu önemli bölümünden kâr elde etmektedir. Türkiye hükümetini, bu şirketlerin İsrail’e enerji ürünleri transferini kesin olarak önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz.”

Raporun tamamı için tıklayın.

Uluslararası eylem çağrısı

PYM ve EEFP, 27 Ocak’ta eşgüdümlü bir uluslararası eylem çağrısında bulundu. Bu eylem, Türkiye’nin büyükelçilikleri önünde uluslararası düzeyde bir seferberlik yaratmayı ve Türkiye hükümetine, İsrail’e yapılan tüm petrol sevkiyatlarını durdurarak ticaret ambargosu taahhüdünü yerine getirmesi yönünde baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Filistin Eylem Komitesi de bugün, “Soykırım vanalarını kapat” diyerek saat 19.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak.

Çağrı kapsamında talepler şöyle:

  • Türkiye hükümeti, İsrail’e yapılacak tüm enerji sevkiyatlarını durdurmalı ve Türkiye’den İsrail’e ham petrol akışını kesen tam kapsamlı bir ticaret ambargosu uygulamalıdır.
  • Liman işçilerini ve Türkiye halkını, İngiliz petrol devi BP’ye ve sorumluluğu bulunan Yunan nakliye şirketlerine karşı gerekli tüm önlemleri alarak Türk limanlarından İsrail’e petrol sevkiyatının durdurulmasını sağlamaya çağırıyoruz.
  • Lahey Grubu’nu, imzacı devletlerin anlaşmaya tam olarak uymalarını sağlamak üzere harekete geçmeye çağırıyoruz.

Filistin Eylem Komitesi hakkında

Nakba’nın 76. yıldönümünde (15 Mayıs 2024), BDS Türkiye’nin çağrısıyla bir araya gelen onlarca siyasi kurum, sendika ve meslek örgütü, “Nakba Eylem Komitesi” adıyla bir oluşum kurmuştu. Komite, Türkiye’de Filistin ile ilkeli bir dayanışma hattı oluşturma gerekliliği temelinde hareket ederek, faaliyetlerini “Filistin Eylem Komitesi” adı altında sürdürme kararı aldı.

İlk eylemini 7 Temmuz 2024’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştiren Komite, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini ilkeli bir dayanışma hattının temeli olarak görerek, Türkiye’nin sürdürdüğü bu ilişkileri hedef alan eylemler düzenliyor. Komite ayrıca, diğer şehirlerde de eylem birliktelikleri kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

(CN/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye-İsrail ilişkileri israil'e boykot ceyhan limanı bakü tiflis ceyhan boru hattı İsrail filistin eylem komitesi Filistin Gençlik Hareketi İsrail'le ticaret
2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2015 yılından beri Afette Rehber Çevirmenlik yapıyor. Üniversitede mağara araştırma kulübündeki faaliyetleriyle ekolojik çelişkilerin derinliğini...

2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2015 yılından beri Afette Rehber Çevirmenlik yapıyor. Üniversitede mağara araştırma kulübündeki faaliyetleriyle ekolojik çelişkilerin derinliğini görerek, üniversiteden sonra ekoloji hareketine katıldı. Polen Ekoloji Kolektifi çeviri ekibinde, aynı zamanda dergi ve siteye Filistin ve ekoloji konularıyla ilgili yazılar yazıp, çeviriler yapıyor.

