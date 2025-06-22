Fatih Altaylı tutuklandı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanını tehdit" soruşturması kapsamında tutuklandı. Dün akşam saatlerinde evine yapılan polis baskını ile gözaltına alınan Altaylı, bugün savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi.

"Hukukun bittiğini bir daha gördük"

Avukat Ömer Teker Altaylı’nın tutuklanması sonrasında şöyle dedi:

"Daha aşağıya sevk edilmeden, bize bildirim yapılmadan internete sevk maddeleri düşüyor, yazılar düşüyor, daha biz göremiyoruz. Diyecek hiçbir şey yok. Hukukun bittiğini bir daha gördük bu ülkede. Aslan gibi de yatar çıkar Fatih Bey”

Savcılık, Altaylı’nın programda söylediği sözleri, Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit olarak değerlendirdi.

TCK 310/2 ve 106/1 maddeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasını talep etti. https://t.co/B1MXqsnGzo pic.twitter.com/ea7j85w6jp — Murat AĞIREL (@muratagirel) June 22, 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinin tehdit içerdiği iddiasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 21 Haziran Cumartesi akşamı gözaltına alınan Altaylı, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

"Cumhurbaşkanının ömür boyu görevde kalmasına onay vermediğimi aktardım"

Adliyedeki ifadesinde Altaylı şöyle dedi:

"20 Haziran 2025 tarihli yayında Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret kastım yoktur. Yayında, bir anket sonucuna göre halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı'nın ömür boyu görevde kalmasına onay vermediğini aktardım. Türk halkının tarih boyunca yönetenleri eleştirme geleneğine değindim. Bu yorumlar tarihsel perspektifle, entelektüel kimliğimle yapılmıştır.

Açıklamalarım bazı kişilerce çarpıtılarak sanki tehdit içeriyormuş gibi gösterilmiştir. Savcılığa sunduğum USB’deki 3 dakikalık orijinal videoda tarihsel açıklamalar yaptığım görülmektedir. Buna karşın 30 saniyelik kesilmiş video, bağlamından koparılarak servis edilmiştir.

Bugüne kadar kimseyi tehdit etmedim, Cumhurbaşkanına yönelik de bir tehdit söz konusu değildir. Suçun unsurları oluşmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep ederim."

Avukat Emine Rezzan Aydınoğlu'nu da Altaylı'yı şöyle sasvundu:

"Müvekkilimin beyanlarını aynen tekrar ediyorum. TCK 310/2 Cumhurbaşkanına yönelik fiili saldırıları kapsar. Ancak müvekkilimin açıklamaları basın yoluyla yapılmış sözlü eleştiridir. Bu nedenle suç unsuru yoktur. TCK 106/2 kapsamına da girmez. Tutuklama veya adli kontrole gerek yoktur, serbest bırakılmasını ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep ederiz."

Avukat Ömer Teker de şöyle dedi:

"Müvekkilimin videosu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral tarafından kesilerek kamuoyuna servis edilmiştir. Bu manipülasyonla müvekkilim hem hedef gösterilmiş hem de tehdit edilmiştir. TCK 310/2 maddesi somut bir fiil gerektirirken, burada sadece tarihsel bir değerlendirme vardır. Demokratik bir toplumda Cumhurbaşkanlığı makamı eleştiriden muaf değildir. Müvekkilim suç işlememiştir, tutuklanmamalı ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmelidir."

Altaylı ne demişti? Fatih Altaylı, YouTube yayınında şöyle demişti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına halkın %70’i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var."

Fatih Altaylı gözaltına alındı

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(EMK)