Adalet Bakanı: Cumhurbaşkanımıza diktatör demek hakaret ve şiddet çağrısıdır

Adalet Bakanı, gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Altaylı’nın “ömür boyu başkanlık” iddiasını esas alarak Cumhurbaşkanı’na “diktatör” demesini, “hakaret ve şiddet çağrısı içeren kara propaganda” olarak nitelendiren Bakan, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, ifade özgürlüğünün demokratik hukuk devletinde önemli bir değer olduğunu vurgularken, bu özgürlüğün kamu düzenini, kişilik haklarını, milletin değerlerini ve anayasal kurumları hedef alan saldırılar için kalkan yapılamayacağını ifade etti.

Bakanın açıklaması şöyle:

"Bir sosyal medya yayınında “ömür boyu başkanlık” şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza “diktatör” iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez.

Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz.

Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa’dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez.

Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır.”

Bir sosyal medya yayınında “ömür boyu başkanlık” şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza “diktatör” iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 22, 2025

Fatih Altaylı tutuklandı

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(EMK)