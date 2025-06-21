Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı bugün katıldığı bir Youtube yayınında AKP seçmeninin tavrını yorumlarken "Bu millet, hoşuna gitmediği zaman padişah boğmuş millettir" ifadesini kullandı. Yayının sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı." paylaşımı yaptı. Saral sosyal medya paylaşımında Altaylı'nın yaaptığı yayının kesilmiş bir kısmını da yayınladı.

Saral'ın kesilmiş ve yanlış anlaşılmaya yol açacak paylaşımının ardından suçlamaya konu edilen söz konusu konuşmanın tamamı yayınlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasından önce son yayını kesilerek paylaşılmış.



Fatih Altaylı’nın hedef gösterildiği konuşmasının kesilmemiş hali: https://t.co/Ejul4diein pic.twitter.com/t4tkiacLzT — ABC Gazetesi (@abcgazete) June 21, 2025

Akşam saatlerinde Fatih Altaylı, Şişli'deki evinden gözaltına alındı. Altaylı'nın eşi Hande Altaylı da sosyal medyadan "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" mesajı paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına tepkiler

CHP Milletvekili Mahmut Tanal yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) açık hükümlerine göre, ifade vermesi istenen bir kişi, önce usulüne uygun olarak çağrılır. Çağrıya uymayan olursa, ancak o zaman zorla getirme gündeme gelir. Fatih Altaylı ne kaçak, ne firari, ne de ifade vermekten kaçan biri! Peki neden gece? Neden alelacele? Neden gündüz değil?" ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Fatih Altaylı cumhurbaşkanını neden tehdit etsin? bu ülke için tek bir tehdit var o da cumhurbaşkanı Erdoğan! Ülkeyi açık cezaevine dönüştürdü." paylaşımı ile uygulamaya tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun ise "Sarayın danışmanı aşağıdaki twiti attı. 10 saat sonra Gazeteci Fatih Altaylı göz altına alındı. Türkiye’de yargı bağımsızmış!" mesajını paylaştı ve mücadele çağrısı yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın (@fatihaltayli) gözaltına alındığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aşağıdaki açıklamasıyla öğrendik:



“Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) June 21, 2025

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(Mİ)