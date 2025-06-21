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MEDYA
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2025 21:54
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 11:50
2 dk Okuma

Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı bugün katıldığı bir Youtube yayınında AKP seçmeninin tavrını yorumlarken "Bu millet, hoşuna gitmediği zaman padişah boğmuş millettir" ifadesini kullandı. Yayının sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı." paylaşımı yaptı. Saral sosyal medya paylaşımında Altaylı'nın yaaptığı yayının kesilmiş bir kısmını da yayınladı.

Saral'ın kesilmiş ve yanlış anlaşılmaya yol açacak paylaşımının ardından suçlamaya konu edilen söz konusu konuşmanın tamamı yayınlandı.

Akşam saatlerinde Fatih Altaylı, Şişli'deki evinden gözaltına alındı. Altaylı'nın eşi Hande Altaylı da sosyal medyadan "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" mesajı paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına tepkiler

CHP Milletvekili Mahmut Tanal yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) açık hükümlerine göre, ifade vermesi istenen bir kişi, önce usulüne uygun olarak çağrılır. Çağrıya uymayan olursa, ancak o zaman zorla getirme gündeme gelir. Fatih Altaylı ne kaçak, ne firari, ne de ifade vermekten kaçan biri! Peki neden gece? Neden alelacele? Neden gündüz değil?" ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Fatih Altaylı cumhurbaşkanını neden tehdit etsin? bu ülke için tek bir tehdit var o da cumhurbaşkanı Erdoğan! Ülkeyi açık cezaevine dönüştürdü." paylaşımı ile uygulamaya tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun ise "Sarayın danışmanı aşağıdaki twiti attı. 10 saat sonra Gazeteci Fatih Altaylı göz altına alındı. Türkiye’de yargı bağımsızmış!" mesajını paylaştı ve mücadele çağrısı yaptı.

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(Mİ)

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İstanbul
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