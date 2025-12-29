Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

'Cumhurbaşkanını tehdit ettiği' iddiasıyla 4 yıl 2 aylık hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye oldu.

Haberi Sözcü istihbarat şefi ve muhabiri Muratcan Altuntoprak duyurdu. Altuntoprak, Altaylı’nın avukatları Rezzan Aydınoğlu, Ömer Teker ve Metin Arslan’ın itirazlarının reddedilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurduğunu kaydetti.

Bölge Adliye Mahkemesinin de Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdiğini yazdı. Fatih Altaylı 22 Haziran’da bu yana tutukluydu.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE OLDU



Gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve hükmen tutuklanmıştı. Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti.



Avukat Rezzan Aydınoğlu,…