ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:56 29 Aralık 2025 16:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 17:00 29 Aralık 2025 17:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı 22 Haziran’da bu yana Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuluyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

'Cumhurbaşkanını tehdit ettiği' iddiasıyla 4 yıl 2 aylık hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye oldu.

Haberi Sözcü istihbarat şefi ve muhabiri Muratcan Altuntoprak duyurdu. Altuntoprak, Altaylı’nın avukatları Rezzan Aydınoğlu, Ömer Teker ve Metin Arslan’ın itirazlarının reddedilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurduğunu kaydetti.

Bölge Adliye Mahkemesinin de Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdiğini yazdı. Fatih Altaylı 22 Haziran’da bu yana tutukluydu.

Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
26 Kasım 2025
Fatih Altaylı tutuklandı
Fatih Altaylı tutuklandı
22 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fatih Altaylı
ilgili haberler
Mahkeme “şiddete teşvik” dedi, Altaylı’ya verilen cezayı gerekçelendirdi
16 Aralık 2025
/haber/mahkeme-siddete-tesvik-dedi-altayliya-verilen-cezayi-gerekcelendirdi-314575
Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
26 Kasım 2025
/haber/fatih-altayli-ya-4-yil-2-ay-hapis-cezasi-313895
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi
6 Ekim 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-fatih-altayli-youtube-yayinlarina-ara-verdi-312267
İZLEYİCİ SAYISI 20 MİLYONDAN 28 MİLYONA ÇIKMIŞTI
Fatih Altaylı yorumluyor: "Tutuklansın"; Fatih Altaylı yorumlayamıyor: "Erişim yasaklansın"
7 Ağustos 2025
/haber/fatih-altayli-yorumluyor-tutuklansin-fatih-altayli-yorumlayamiyor-erisim-yasaklansin-310223
Fatih Altaylı'ya en az 5 yıl hapis istemi
17 Temmuz 2025
/haber/fatih-altayli-ya-en-az-5-yil-hapis-istemi-309548
Fatih Altaylı’nın hapsedilmesine küresel tepki: Tutuklanması hukukun kötüye kullanımıdır
25 Haziran 2025
/haber/fatih-altaylinin-hapsedilmesine-kuresel-tepki-tutuklanmasi-hukukun-kotuye-kullanimidir-308800
Fatih Altaylı tutuklandı
22 Haziran 2025
/haber/fatih-altayli-tutuklandi-308679
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mahkeme “şiddete teşvik” dedi, Altaylı’ya verilen cezayı gerekçelendirdi
16 Aralık 2025
/haber/mahkeme-siddete-tesvik-dedi-altayliya-verilen-cezayi-gerekcelendirdi-314575
Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
26 Kasım 2025
/haber/fatih-altayli-ya-4-yil-2-ay-hapis-cezasi-313895
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi
6 Ekim 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-fatih-altayli-youtube-yayinlarina-ara-verdi-312267
İZLEYİCİ SAYISI 20 MİLYONDAN 28 MİLYONA ÇIKMIŞTI
Fatih Altaylı yorumluyor: "Tutuklansın"; Fatih Altaylı yorumlayamıyor: "Erişim yasaklansın"
7 Ağustos 2025
/haber/fatih-altayli-yorumluyor-tutuklansin-fatih-altayli-yorumlayamiyor-erisim-yasaklansin-310223
Fatih Altaylı'ya en az 5 yıl hapis istemi
17 Temmuz 2025
/haber/fatih-altayli-ya-en-az-5-yil-hapis-istemi-309548
Fatih Altaylı’nın hapsedilmesine küresel tepki: Tutuklanması hukukun kötüye kullanımıdır
25 Haziran 2025
/haber/fatih-altaylinin-hapsedilmesine-kuresel-tepki-tutuklanmasi-hukukun-kotuye-kullanimidir-308800
Fatih Altaylı tutuklandı
22 Haziran 2025
/haber/fatih-altayli-tutuklandi-308679
Sayfa Başına Git