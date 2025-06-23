RTÜK, dün tutuklanan Fatih Altaylı’ya lisans alması için 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tutuklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden gazeteci Fatih Altaylı’ya YouTube kanalına lisans alması için ihtarda bulundu.

Altaylı’ya lisans ücretini ödemesi ya da yayınlarına son vermesi için 72 saat süre tanıdı. Altaylı'dan lisans başvurusu ile birlikte üç aylık yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesini de istedi.

RTÜK, bu süre içinde lisans için gerekli işlemler yapılmadığı takdirde kanala erişimin engellenmesi veya içeriklerin kaldırılması yönünde mahkemeden talepte bulunulacağını bildirdi.

9 saatte 750 bin izlendi

RTÜK, Mart ayında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Fatih Altaylı ile tutuklanıp serbest bırakılan YouTube programcısı İlker Canikligil'in sahibi olduğu Flu TV adlı kanala "72 saat içinde lisans almaları" yönünde ihtarda bulunmuş, lisans alınmadığı takdirde erişim engeli isteneceğini bildirmişti.

Altaylı, yayında söylediği "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına halkın yüzde 70’i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var” ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit ettiği" suçlamasıyla 22 Haziran Pazar günü tutuklanmıştı.

Bu sabah da Altaylı'nın kanalından, "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla bir video paylaşılmış, programda gazeteciye yayınlarda eşlik eden Emre Acar fonda tutuklama kararını eleştirmişti. Video 9 saatte 750 binden fazla kez izlenmişti.

(HA)