Fatih Altaylı'ya en az 5 yıl hapis istemi

YouTube kanalındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle 22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede Altaylı’yı “Cumhurbaşkanını tehdit” ile suçladı.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” başlıklı 310. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beş yıldan az olmamak kaydıyla hapsini istedi.

Savcılık Altaylı'nın, “Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik tarihsel örnekle cevap verdiğini, sonrasındaki sözleriyle de örneğini pekiştirmeye çalıştığını" iddia etti.

Bu nedenle de Erdoğan’ın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirilebileceğini savundu.

İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

TCK 310 ne diyor? Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

Altaylı ne demişti?

Fatih Altaylı, 21 Haziran'daki YouTube yayınında AKP seçmeninin tavrını yorumlamıştı. Yayının sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı." diyerek Altaylı'nın yaptığı yayının kesilmiş bir kısmını yayımladı ve hedef gösterdi.

Gözaltına alınna Altaylı bir gün sonra tutuklandı. Altaylı'nın yayındaki konuşması şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına halkın %70’i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var."

(HA)