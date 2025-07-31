Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan iddianame hazırlanmış, Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla cezası istenmişti.

Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, tutuklamaya yapılan itiraz ise reddedildi.

Duruşma tarihi 3 Ekim olarak belirlenirken, duruşma Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 nolu salonda görülecek. Altaylı ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran'da YouTube kanalında yaptığı yayında kullandığı ifadeler gerekçesiyle Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmıştı. Altaylı, emniyette verdiği ifade sonrası adliyeye sevk edilmiş ve savcılık sorgusu sonrası "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği Altaylı için tutuklama kararı vermişti.

Altaylı, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim. @fatihaltayli isimli YouTube hesabı bana aittir. Ben söz konusu hesaptan 20.06.2025 tarihinde söz konusu paylaşımları yaptım. Ancak yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum. Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını tanzimattan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim."

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altaylı’nın 20 Haziran tarihli youtube yayınındaki sözleri nedeniyle resen soruşturmaya başlandığı kaydedildi. Altaylı’nın sözlerinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 310/2 maddesi delaletiyle Cumhurbaşkanına tehdit suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği öne sürülen iddianamede 2003 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun tasarısında ve Adalet Komisyonu Raporu’nda, "öldürmek" ifadesine yer vermemek için suikast kelimesinin kullanıldığı, TCK 299’da düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu dışındaki tüm fiillerin ise fiili saldırı olarak anlaşılması gerektiği iddia edildi.

İddianamede Altaylı’nın sözlerinin bu nedenle Cumhurbaşkanına karşı kanunsuz fiiller kapsamında kaldığı ileri sürülürken, Cumhurbaşkanına karşı tehdit eyleminde görevli mahkemenin de ağır ceza olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunun fiili saldırı kavramına dahil olduğu öne sürülen iddianamede, Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya “milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna” yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdikten sonra, “hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz ülkenin de lehine olmaz..." diyerek verdiği sözde örneği pekiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

İddianamede Altaylı’nın bu şekilde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden” bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı ileri sürülürken, “Yürütülen soruşturma neticesinde video çözümleme tutanağı, şüpheli ifadesi, kanun metni, madde metin gerekçeleri, doktrinsel açıklamalar, yüksek yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındığında şüphelinin Altaylı’nın "Cumhurbaşkanını Tehdit" suçundan yargılanması istendi.