HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 11:49 3 Şubat 2026 11:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 11:57 3 Şubat 2026 11:57
Okuma Okuma:  1 dakika

ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında

ETHA muhabirleri Pınar Gayıp, Müslüm Koyun, Züleyha Müldür, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt, Atılım Gazetesi yazarı Hasan Polat ve Ceylan Yayınevi'nden Songül Sağlamer ile Suat Uygur gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında

Sabah saatlerinde polis, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’na (BEKSAV) yönelik operasyon düzenledi.

Politikacılarla birlikte gazeteciler, ekolojistler ve sendikacıları gözaltına aldı.

Etkin Haber Ajansı’da (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Müslüm Koyun, Züleyha Müldür, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt, Ceylan Yayınevi'nden Songül Sağlamer, Suat Uygur ve Atılım Gazetesi yazarı Hasan Polat gözaltına alınanlar arasında.

Ayrıca polis ETHA’nın kapısını kırarak ofisi bastı. ETHA’nın bilgisayarların harddiskleri ile tüm ekipmanlara el koydu. Ajansın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların 22 ilde MLKP’ye yönelik yürütüldüğünü açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 110 kişi hakkında yakalama/gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

(HA)

bu haberin uzantıları
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/politikaci-gazeteci-ekolojist-ve-sendikacilara-operasyon-96-kisi-gozaltinda-316269
