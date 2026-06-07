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YT: Yayın Tarihi: 07.06.2026 23:31 7 Haziran 2026 23:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.06.2026 23:39 7 Haziran 2026 23:39
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Ermenistan’da sandıklar kapandı

Seçime katılım yüzde 59 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenistan’da sandıklar kapandı
Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. 

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de tamamlandı. Ülke genelinde açılan, 9'u cezaevlerinde bulunan toplam 2005 seçim sandığının tamamı kapandı. Oy sayım işlemi başladı.

Seçimde, oy kullanma hakkı bulunan 2 milyon 503 bin 976 kişiden 1 milyon 476 bin 597 seçmen oy kullandı. Seçime katılım yüzde 58,97 oldu. 2018 ve 2021'deki seçimlerin üzerinde katılım gerçekleşti. 

Merkezi Seçim Kurulu ilk resmi olmayan sonuçların gece yarısından itibaren gelmeye başlayacağını açıkladı.

Seçimde, başta Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı oluşumu olmak üzere 18 siyasi parti ve ittifak yarıştı.

Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında
Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında
7 Haziran 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ermenistan 7 Haziran 2026 Ermenistan seçimleri
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