DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 14:49 22 Mayıs 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 17:36 22 Mayıs 2026 17:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Rusya, Ermenistan’dan gelen sebze-meyveleri ‘sorunlu’ buldu

Kararın, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

Ermenistan’dan Rusya’ya sık ihraç edilen meyvelerden kayısı, (Fotoğraf: Canva).

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Ermenistan’dan ithal edilen meyve ve sebzelerde çeşitli sorunlar tespit ettiklerini açıkladı.

Devlet kanalı Vesti’ye yaptığı açıklamada, Ermenistan’daki işletmelere yönelik denetimlerin süreceğini belirten Dankvert, “Sorunlarımız yalnızca çiçeklerle sınırlı değil. Sebze ve meyvelerde de problemler tespit ediyoruz. Denetimlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Rusya, dün itibarıyla Ermenistan’dan çiçek ithalatına da geçici kısıtlama getirmişti.

İki ülke arasındaki gerilim

Son dönemde, iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı eleştirel açıklamalar dikkat çekiyordu. 

Bu açıklamalar Ermenistan’ın Batı’ya (AB ve ABD’ye) daha fazla yakınlaşma eğilimi, Rusya’nın Ermenistan’daki güvenlik rolünün (özellikle Karabağ sonrası süreçte) tartışmalı hâle gelmesi, Ermenistan yönetiminin Rusya’ya yönelik eleştirileri ve Rusya’nın Ermenistan’ı zaman zaman “yükümlülüklerine sadık kalmamakla” eleştirmesi gibi başlıklarda yoğunlaşıyordu. (TY)

Ermenistan Rusya Rusya-Ermenistan ilişkileri nikol paşinyan
ilgili haberler
Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
21 Mayıs 2026
/haber/ermenistanda-gergin-secim-atmosferi-sorusturma-gozalti-ve-tutuklamalar-319812
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Ermenistan’dan Rusya’ya: İç işlerimize karışmayın
1 Temmuz 2025
/haber/ermenistandan-rusyaya-ic-islerimize-karismayin-309033
Dört köyün Azerbaycan’a iadesi Ermenistan’da protesto ediliyor
6 Mayıs 2024
/haber/dort-koyun-azerbaycana-iadesi-ermenistanda-protesto-ediliyor-294990
Karabağlı Ermenilerin bir bölümü Ermenistan'dan da göç ediyor
15 Nisan 2024
/haber/karabagli-ermenilerin-bir-bolumu-ermenistan-dan-da-goc-ediyor-294221
