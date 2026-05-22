Rusya, Ermenistan’dan gelen sebze-meyveleri ‘sorunlu’ buldu

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Ermenistan’dan ithal edilen meyve ve sebzelerde çeşitli sorunlar tespit ettiklerini açıkladı.

Devlet kanalı Vesti’ye yaptığı açıklamada, Ermenistan’daki işletmelere yönelik denetimlerin süreceğini belirten Dankvert, “Sorunlarımız yalnızca çiçeklerle sınırlı değil. Sebze ve meyvelerde de problemler tespit ediyoruz. Denetimlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Rusya, dün itibarıyla Ermenistan’dan çiçek ithalatına da geçici kısıtlama getirmişti.

İki ülke arasındaki gerilim

Son dönemde, iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı eleştirel açıklamalar dikkat çekiyordu.

Bu açıklamalar Ermenistan’ın Batı’ya (AB ve ABD’ye) daha fazla yakınlaşma eğilimi, Rusya’nın Ermenistan’daki güvenlik rolünün (özellikle Karabağ sonrası süreçte) tartışmalı hâle gelmesi, Ermenistan yönetiminin Rusya’ya yönelik eleştirileri ve Rusya’nın Ermenistan’ı zaman zaman “yükümlülüklerine sadık kalmamakla” eleştirmesi gibi başlıklarda yoğunlaşıyordu. (TY)