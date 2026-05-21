DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 15:34 21 Mayıs 2026 15:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 17:12 21 Mayıs 2026 17:12
Okuma Okuma:  3 dakika

Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar

7 Haziran’da seçime gidecek olan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ politikası nedeniyle protestoların hedefi oluyor.

BİA Haber Merkezi

Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
Fotoğraf: Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, 7 Haziran’da yalnızca hükümetini değil, dış politikasını da belirleyecek kritik bir seçime gidecek. 

Seçim, Avrupa’ya yakınlaşma ve mevcut hükümet çizgisinin sürmesi ile Rusya ve diaspora etkisine daha açık alternatifler arasında bir yol ayrımı olarak görülüyor.

Anketlere göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 32,5 ile önde olsa da tek başına çoğunluğu sağlamaya yetmiyor. 

Paşinyan ise yürüttüğü kampanya sürecinde, özellikle Karabağ politikaları nedeniyle son günlerde tartışmaların odağında yer alıyor.

Başbakanın tutumu gözaltıları, seçim gözlemcilerinin eleştirilerini ve istifa çağrılarını beraberinde getirdi. 

Karabağ’da ne oldu?
“Ajan anlatıları”

Pazartesi günü Erivan’daki (Yerevan) seçim çalışması sırasında, iki farklı noktada Paşinyan’a yaklaşan bazı kişiler, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’yla ilgili eleştiriler yöneltti. Paşinyan’ın da karşılık vermesiyle tartışma sertleşti. 

İlk gerilim sonrası Karabağlı mülteci Artur Osipyan, “taşkınlık” ve “kamu düzenini bozmak” iddialarıyla gözaltına alındı. Paşinyan, Osipyan ile girdiği tartışmada “Bizim çocuklarımız yerine senin gidip ölmen gerekirdi, [...] sizi hırsızlar. Sen neden yaşıyorsun ki? 5 bin kurbandan bahsediyorsun; ama sen hâlâ yaşıyorsun, pislik, neden yaşıyorsun?” dedi.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Bağımsız Gözlemciler, Osipyan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Paşinyan ayrıca, eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan ile muhalif Güçlü Ermenistan Partisi Başkanı Rus-Ermeni iş insanlarından Samvel Karapetyan’a atıfta bulunarak, kimsenin kendisine Koçaryan-Serj-[Karapetyan] tarzı “ajan anlatılarıyla” gelmemesi konusunda uyardı.

Aynı günün erken saatlerinde yaşanan bir başka tartışmada ise Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Arpine Sogoyan, 2020 savaşına ve sonrasına atıfta bulunarak Paşinyan’ı “vatanını çalmakla” ve “koca bir nesli yok etmekle” suçladı.

Gözlemciler endişeli

Bağımsız Gözlemciler grubundan Daniel Ioannisyan, Artur Osipyan’ın eylemlerinde suç unsuru bulunmadığını, bunun yalnızca Paşinyan’a yönelik siyasi bir eleştiri olduğunu savundu. 

Grup, Osipyan’ın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını ve müdahalenin orantısız ya da siyasi amaçlı olduğunun tespit edilmesi halinde kamuoyundan özür dilenmesini talep etti.

Lori’de yaşlı bir erkeğin Paşinyan’a yaklaşmasının engellenmesi ve sonrasında yaşananlar da tepkilere neden olurken, Paşinyan bu tür eylemleri provokasyon olarak nitelendirdi. 

Aynı gün, yaklaşık 15 adrese düzenlenen baskınlarda silah ve mühimmat arandığı bildirildi.

İnsan hakları örgütlerinden çağrı

Öte yandan insan hakları örgütleri, Paşinyan ve Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim afişlerini yırttıktan sonra gözaltına alınıp ruh sağlığı merkezinde yaşamını yitirdiği bildirilen Armen Hovhannisyan’ın ölümü hakkında “derin endişe” duyduklarını açıkladı ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.

Diğer bir olayda, 16 Mayıs’ta Lori’de Suren Papikyan liderliğindeki kampanya etkinliği engellenince 6 kişi tutuklandı, 4 kişi ev hapsine alındı.

Ayrıca bir kişi de sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ev hapsi cezası aldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
7 Haziran 2026 Ermenistan seçimleri nikol paşinyan Ermenistan düşünce ve ifade özgürlüğü ermenistan azerbaycan karabağ Artur Osipyan Armen Hovhannisyan
