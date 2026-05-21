Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar

Ermenistan, 7 Haziran’da yalnızca hükümetini değil, dış politikasını da belirleyecek kritik bir seçime gidecek.

Seçim, Avrupa’ya yakınlaşma ve mevcut hükümet çizgisinin sürmesi ile Rusya ve diaspora etkisine daha açık alternatifler arasında bir yol ayrımı olarak görülüyor.

Anketlere göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 32,5 ile önde olsa da tek başına çoğunluğu sağlamaya yetmiyor.

Paşinyan ise yürüttüğü kampanya sürecinde, özellikle Karabağ politikaları nedeniyle son günlerde tartışmaların odağında yer alıyor.

Başbakanın tutumu gözaltıları, seçim gözlemcilerinin eleştirilerini ve istifa çağrılarını beraberinde getirdi.

Karabağ’da ne oldu?

“Ajan anlatıları”

Pazartesi günü Erivan’daki (Yerevan) seçim çalışması sırasında, iki farklı noktada Paşinyan’a yaklaşan bazı kişiler, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’yla ilgili eleştiriler yöneltti. Paşinyan’ın da karşılık vermesiyle tartışma sertleşti.

İlk gerilim sonrası Karabağlı mülteci Artur Osipyan, “taşkınlık” ve “kamu düzenini bozmak” iddialarıyla gözaltına alındı. Paşinyan, Osipyan ile girdiği tartışmada “Bizim çocuklarımız yerine senin gidip ölmen gerekirdi, [...] sizi hırsızlar. Sen neden yaşıyorsun ki? 5 bin kurbandan bahsediyorsun; ama sen hâlâ yaşıyorsun, pislik, neden yaşıyorsun?” dedi.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Bağımsız Gözlemciler, Osipyan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Paşinyan ayrıca, eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan ile muhalif Güçlü Ermenistan Partisi Başkanı Rus-Ermeni iş insanlarından Samvel Karapetyan’a atıfta bulunarak, kimsenin kendisine Koçaryan-Serj-[Karapetyan] tarzı “ajan anlatılarıyla” gelmemesi konusunda uyardı.

Aynı günün erken saatlerinde yaşanan bir başka tartışmada ise Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Arpine Sogoyan, 2020 savaşına ve sonrasına atıfta bulunarak Paşinyan’ı “vatanını çalmakla” ve “koca bir nesli yok etmekle” suçladı.

Pashinyan continues "dialogue" with voters: pensioner's mouth was shut at an election meeting



The Armenian prime minister found himself at the center of a new scandal during an election event. The grandfather of a soldier who died in a fire in the barracks in 2023 tried to