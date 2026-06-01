ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.06.2026 15:10 1 Haziran 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.06.2026 15:12 1 Haziran 2026 15:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump, Ermenistan seçimleri için Paşinyan’a desteğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telefon görüşmesiyle Ermenistan Başbakanı’nın doğum gününü kutladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trump, Ermenistan seçimleri için Paşinyan’a desteğini açıkladı
Fotoğraf: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın X hesabı

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimleri için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a “tam ve eksiksiz” destek vereceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan’ın “harika bir dost ve lider” olduğunu söyleyerek, onun ülkesini “güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hâle getirdiğini” vurguladı:

Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kısa süre önce Ermenistan’a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına “önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına” değindi.

Trump, ABD ve Ermenistan’ın yakında, Kafkasya’nın güneyini “dönüştürecek” ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya’dan ABD’ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası”nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı paylaşımının devamında, “Nikol’un yardımıyla, ABD’yi, Ermenistan’ı, güney Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan’ı tekrar büyük yap,” dedi.

Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
21 Mayıs 2026

Putin de aradı

Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, telefon görüşmesinde Paşinyan’ın doğum gününü kutladı.

Görüşmede, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 29 Mayıs’ta düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısının sonuçları ele alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nikol paşinyan donald trump Vladimir Putin 7 Haziran 2026 Ermenistan seçimleri
ilgili haberler
Rusya, Ermenistan’dan gelen sebze-meyveleri ‘sorunlu’ buldu
22 Mayıs 2026
/haber/rusya-ermenistandan-gelen-sebze-meyveleri-sorunlu-buldu-319863
Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
21 Mayıs 2026
/haber/ermenistanda-gergin-secim-atmosferi-sorusturma-gozalti-ve-tutuklamalar-319812
Paşinyan’dan Fidan’a ‘Zengezur Koridoru’ yanıtı
20 Kasım 2025
/haber/pasinyandan-fidana-zengezur-koridoru-yaniti-313728
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rusya, Ermenistan’dan gelen sebze-meyveleri ‘sorunlu’ buldu
22 Mayıs 2026
/haber/rusya-ermenistandan-gelen-sebze-meyveleri-sorunlu-buldu-319863
Ermenistan’da gergin seçim atmosferi: Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar
21 Mayıs 2026
/haber/ermenistanda-gergin-secim-atmosferi-sorusturma-gozalti-ve-tutuklamalar-319812
Paşinyan’dan Fidan’a ‘Zengezur Koridoru’ yanıtı
20 Kasım 2025
/haber/pasinyandan-fidana-zengezur-koridoru-yaniti-313728
Sayfa Başına Git