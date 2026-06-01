Trump, Ermenistan seçimleri için Paşinyan’a desteğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimleri için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a “tam ve eksiksiz” destek vereceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan’ın “harika bir dost ve lider” olduğunu söyleyerek, onun ülkesini “güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hâle getirdiğini” vurguladı:

Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kısa süre önce Ermenistan’a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına “önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına” değindi.

Trump, ABD ve Ermenistan’ın yakında, Kafkasya’nın güneyini “dönüştürecek” ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya’dan ABD’ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası”nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı paylaşımının devamında, “Nikol’un yardımıyla, ABD’yi, Ermenistan’ı, güney Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan’ı tekrar büyük yap,” dedi.

