Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında

Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.

Yerel saatle 08.00 itibarıyla açılan sandıklarda oy verme işlemi 20.00'a kadar devam edecek. Oy verme işlemi için Ermenistan genelinde 2005 seçim sandığı kuruldu. Seçimleri takip etmek üzere 71 medya kuruluşu ile 13 yerel ve 8 uluslararası gözlem misyonu akredite edildi.

Seçimlere katılmak üzere 16 parti ve 2 ittifak olmak üzere 18 siyasi güç kaydoldu.

"Barış bölge için bir fırsat"

Mevcut Başbakan Nikol Paşinyan, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığına göre Paşinyan seçimlerin sonucunda kazananın Ermenistan vatandaşları olacağına inandığını belirterek, demokrasinin güçlenmesinin bölgesel barış ve iş birliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Seçimlere ilişkin temel beklentisinin halkın iradesinin sandığa yansıması olduğunu ifade eden Paşinyan, “Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Benim beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır” dedi.

Seçimlerin bölgeye olası etkilerine de değinen Başbakan, demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğini desteklediğini kaydetti. “Şu anda Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilere sahibiz. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını da bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile sınırın, demiryolu ve kara yolu bağlantılarının yakın gelecekte açılacağına dair umutlu olduğunu belirten Paşinyan, hükümetinin ortaya koyduğu Barış Kavşağı Projesi girişiminin bölge açısından dönüştürücü bir rol oynayabileceğini de ekledi.

Projenin doğu-batı hatlarının yanı sıra kuzey-güney yönünde de ulaşım bağlantıları sağlayacağını belirterek, bunun Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için önemli ekonomik fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Paşinyan ayrıca ülkesinin bağımsızlık, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Ermenistan’ın demokratik reformları sürdüreceğini ve Avrupa standartlarına uyum sürecine devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte Avrupa Birliği’nin en önemli ortakları olduğunu söyledi.

2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi

Seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi konumunda.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek.

Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.

Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla seçimden birinci çıkan partinin, parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

(HA)