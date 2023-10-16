Papa Francis: Karabağ'daki manastır ve ibadethaneler korunmalı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Azerbaycan’ın Karabağ’a saldırısıyla ilgili açıklama yaparak, Karabağlıların yaşadığı güçlüklere dikkat çekti.

Agos Gazetesi’nde yer alan açıklamaya göre, Papa Francis şöyle dedi:

“Dağlık Karabağ krizine ilişkin kaygılarım azalmadı. Mültecilerin içinde bulunduğu zor insani durumun yanı sıra, bu bölgedeki manastır ve ibadethanelerin korunması için de özel bir çağrıda bulunmak istiyorum.

“Umarım, yerel kültürün bu parçaları, inanç ifadesi ve farklılıklara bakılmaksızın birlikte yaşamayı mümkün kılan kardeşlik işareti olarak saygı görür ve korunurlar." ​

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün (15 Ekim) Azerbaycan güçlerinin 19 Eylül saldırısıyla "kontrol aldığı" Karabağ'ı ziyaret etti. Aliyev'in başkent Stepanakert'i (Hankendi) ziyareti esnasında bir binanın gönderine Azerbaycan bayrağı çekildi.

Azerbaycan saldırısı sonrasında bölgede yaşayan Ermenilerin hemen hemen tamamı Ermenistan'a sığındı. Sığınanlar arasında 30 bin çocuk var.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocukların durumu hakkında bir açıklama yayımladı. UNICEF’in açıklaması özetle şöyle:

"UNICEF destekli sosyal hizmet uzmanlarının raporlarına göre, Ermenistan'a gelen mülteci çocuklar ciddi psikolojik sıkıntı belirtileri gösteriyor.

“UNICEF'in Goris'te ortaklarıyla birlikte oluşturduğu ve günde 300'e kadar çocuğa hizmet verebilen iki güvenli alanda faaliyet gösteren sosyal hizmet uzmanları, çocukların yoğun üzüntü, kaygı, korku ve öfke duygularıyla mücadele ettiklerini, kendilerini kabuslar, yatak ıslatma ve teselli edilemeyen ağlamalarla ifade ettiklerini bildirdi. Diğerleri ise duygularını ifade edemez veya etraflarındaki durumla bağlantı kuramaz durumdadırlar.

“Yerinden edilmenin yanı sıra, Ermenistan'a gelen çocuklar eğitime erişememiş ve ailelerin saldırı korkusu yaşadığı güvensiz bir ortamda yaşamışlardır.”

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, 10 aydır abluka altına aldığı Karabağ'a, saldırılarda sivil ve polislerin öldüğü gerekçesiyle 19 Eylül'de askeri operasyon başlattı.

Artsah (Karabağ) İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisi'nin derlediği bilgiye göre, Azerbaycan'ın saldırısı sonucu en az 200 kişi öldü, 400'den fazla kişi de yaralandı. Azerbaycan, operasyonda 192 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

20 Eylül'de varılan anlaşma ve ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri, ilk olarak 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlak kentinde, ardından da 25 Eylül'de İvanyan'da (Hocalı) bir araya geldi. Toplantılardan bir sonuç çıkmadı.

25 Eylül'de başkent Stepanakert yakınlarındaki bir akaryakıt deposunda “benzin sözü” verilen Ermeniler kuyrukta beklerken patlama meydana geldi.

Azerbaycan'ın süren ablukası yakıtın yanı sıra gıda ve su sorununa da neden olmuştu.

1 Ekim itibariyle 100 bini aşkın Karabağlı Ermeni Ermenistan'a sığındı. Savaş öncesi, bölgede 120 bin Ermeni’nin yaşadığı tahmin ediliyordu.



Yerel Karabağ Hükümeti 2023 sonuna kadar hükümetin feshedileceğini ve silahlı güçlerin dağıtılacağını açıkladı.



Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun ilk raporuna göre Karabağ'da 50 ile bin kadar Ermeni kalmış durumda.