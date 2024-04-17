Rusya: Karabağ'da konuşlanan ‘barış gücü’ birlikleri bölgeden çıkmaya başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Peskov, Karabağ bölgesinde konuşlanan ve 'Rus Barış Gücü' olarak adlandırılan askeri birliklerin çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Peskov, İsrail ile olası savaşta İran'a askeri teknik desteğin Rusya tarafından sağlanması ihtimaliyle ilgili soruya ise İran ve İsrail ile yapıcı temaslar sürdürdükleri yanıtını verdi.

Peskov, "Bu meselenin büyümesini düşünmek bile istemiyoruz. Bu ne İsrail ne İran ne de bölgenin çıkarına... Taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz ve gerginliğin azaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda tüm bölge ülkelerini itidale çağırıyoruz,” dedi.

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