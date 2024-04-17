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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 15:30
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Rusya: Karabağ'da konuşlanan ‘barış gücü’ birlikleri bölgeden çıkmaya başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri birliklerinin Karabağ’dan çıkışını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rusya: Karabağ'da konuşlanan ‘barış gücü’ birlikleri bölgeden çıkmaya başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Peskov, Karabağ bölgesinde konuşlanan ve 'Rus Barış Gücü' olarak adlandırılan askeri birliklerin çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Peskov, İsrail ile olası savaşta İran'a askeri teknik desteğin Rusya tarafından sağlanması ihtimaliyle ilgili soruya ise İran ve İsrail ile yapıcı temaslar sürdürdükleri yanıtını verdi.

Peskov, "Bu meselenin büyümesini düşünmek bile istemiyoruz. Bu ne İsrail ne İran ne de bölgenin çıkarına... Taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz ve gerginliğin azaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda tüm bölge ülkelerini itidale çağırıyoruz,” dedi.

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Ne olmuştu?

27 Eylül 2020’de başlayan Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü.

10 Ekim’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insani ateşkes resmen yürürlüğe girdi. Ancak kısa bir süre ölülerin planlanan dönüşü, yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

Karabağ’ın ikinci en büyük kenti Şuşa’nın Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020’de, Putin’in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ateşkes anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın ardından bölgedeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020’de son verildi; ancak ateşkesten sonra Azerbaycan tarafından Ermenistan’a yönelik sınır ihlalleri yaşandı.

Anlaşma gereği, Karabağ’da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçin Koridoru yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve ‘Rus Barış Gücü’ diye adlandırılan Rus birlikleri yerleştirildi.

Beş yıl süreyle yerleştirilen bu birliğin görev süresinin 10 Kasım 2025’te bitmesi öngörülüyordu. (TY)

azerbaycan-ermenistan ilişkileri Rusya karabağ Laçin Koridoru nikol paşinyan
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/haber/garo-paylan-ortak-aciklamanin-baris-yolunda-bir-milat-olmasini-diliyorum-289040
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/haber/pasinyan-azerbaycan-ile-temel-ilkelerde-anlastik-ancak-288145
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/haber/karabag-ermenileri-buyuk-ihtimalle-stepanakert-ten-ayrilacak-284412
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/haber/karabag-da-ne-oldu-284368
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/haber/azerbaycan-dan-ateskes-aciklamasi-karabag-gucleri-silah-birakacak-284250
Rusya'dan Karabağ açıklaması: Birkaç dakika önce bilgilendirildik
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/haber/rusya-dan-karabag-aciklamasi-birkac-dakika-once-bilgilendirildik-284203
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