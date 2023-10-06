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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 00:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 09:57
3 dk Okuma

AKPM SONBAHAR OTURUMU

Avrupa'nın "Acil Tartışma" Gündemi | Gezi Davası, Osman Kavala ve Dağlık Karabağ

9-13 Ekim arasındaki oturumunda AKPM'nin önemli konuları arasında Osman Kavala'nın da aday olduğu Václav Havel Ödülü, Acil Tartışma gündeminde Gezi Davası ve Dağlık Karabağ var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/avrupa-nin-acil-tartisma-gundemi-gezi-davasi-osman-kavala-ve-daglik-karabag-nin-tahliyesi.jpg
AKPM Genel Kurul Salonu/Strasbourg, AKPM

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 9-13 Ekim günlerinde Sonbahar Genel Oturumu için Fransa'nın Strasbourg kentinde bir araya geliyor.

Osman Kavala ve Gezi için "Acil Tartışma" talebi

Oturumun öne çıkan, yakıcı konuları arasında Osman Kavala'nın da aday gösterildiği 2023 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü, Dağlık Karabağ'daki İnsani Durum ve "Osman Kavala'nın Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı" dolayısıyla "Gezi Davası" konusunda Acil Tartışma talepleri de yer alıyor. 

Bakanlar Komitesi: Yüksekdağ, Demirtaş ve Kavala derhal tahliye edilmeli
Bakanlar Komitesi: Yüksekdağ, Demirtaş ve Kavala derhal tahliye edilmeli
8 Haziran 2023

Pegasus casus yazılımının yasaklanması

Ukrayna istilası dolayısıyla Rusya'nın üyelikten çıkartılması sonrasında üye ülke sayısı 47'den 46'ya düşen Avrupa Konseyi parlamenterlerini bir araya getiren AKPM'de tartışılacak diğer önemli konular arasında Pegasus ve benzeri casus yazılımlar ile gerçekleştirilen gizli devlet gözetimi de var. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın görev süresinin halen işbaşındaki Vladimir Putin'e göre belirlenmiş olmasının meşruluk ve yasallığının incelenmesine yönelik bir rapor da gündemde.

Pegasus skandalı: Kimler dinlendi?
Pegasus skandalı: Kimler dinlendi?
20 Temmuz 2021

Ukrayna'da barış ve Akdeniz'deki mülteci trajedisi

"Ukrayna'da Adil Barışın ve Avrupa'da Kalıcı Güvenliğin Sağlanması" başlığının acil prosedür altında tartışılması ve "Mültecilerin Denizde Ölümleri" konusunun güncel tartışmaya açılması talepleri de gündemde yer alacak. 

Akdeniz
Akdeniz'de göçmen ölümleri rekor seviyeye ulaştı
11 Ağustos 2023

Parlamenterler, Adaletten Sorumlu Avrupa Komiseri Didier Reynders ile görüş alışverişinde bulunacak. Bakanlar Komitesi Başkanı Letonya Dışişleri Bakanı Krišjānis Kariņš, Avrupa Konseyi'nin yürütme organının çalışmaları konusunda raporunu sunacak ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, üyelerle soru-cevap oturumu düzenleyecek.

Aşırı sağın demokrasi ve
insan haklarına meydan okuyuşu

Gündemdeki diğer konular arasında aşırı sağın Avrupa'da demokrasi ve insan haklarına meydan okuyuşu ve göç ve sığınma sorunlarının seçim kampanyalarında yer alışı ve göçmen hakları üzerindeki etkileri de var. Parlamenterler, Avrupa Konseyi üyelik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenme sırası gelmiş olan Fransa'nın durumunu gözden geçirecekler. Ayrıca, Covid-19 ile mücadelenin çocukların ve genç yetişkinlerin zihin sağlığı ve esenliği üzerindeki etkisi ve çocuklarda bağımlılık davranışlarının önlenmesi konusu tartışılacak.

Avrupa
MARKUS TANNER/BIRN
Avrupa'da seçmenler | Sağa mı kayıyor, yoksa yalnızca kutuplaşıyorlar mı?
25 Ağustos 2023

Engelli kadınlara yönelik şiddetle mücadele

Son olarak, Meclis, engelli kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunu (Anlaşmazlıklarda Cinsel Şiddetin Önlenmesi için Başbakan Özel Temsilcisi,  İngiltere Devlet Bakanı, Wimbledon Lordu Ahmad'ın katılımıyla) ele alacak, Afganistan ve Afgan mültecilerinin karşı karşıya bulundukları insani krizi tartışacak ve Avrupa Konseyi'nin çatışmaları önleme, uluslararası kurumların güvenilirliğini yeniden tesis etme ve küresel barışı teşvik etme rolünü ele alacak.

Engelli kadınlar erkek şiddetinden nasıl korunacak?
AVUKAT ÖZLEM KARA ANLATTI
Engelli kadınlar erkek şiddetinden nasıl korunacak?
28 Kasım 2022

(AEK)

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