Karabağ’ın eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Karabağ’ın eski Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın 3 Ekim'de başkent Stepanakert (Hankendi) kentinde gözaltına alınarak Bakü'ye getirildiği belirtildi.



Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, böylece Azerbaycan tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan Karabağlı bakan ve yöneticilerin sayısı sekize yükseldi.

“En çok arananlar”

Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 300'den fazla Karabağlı Ermeni "en çok arananlar" listesine alındı. Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan, "2020'de Gence'nin sivil halkına yönelik roket saldırıları ve 44 gün savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak" listede yer almıştı.



Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ise yönetimin eski cumhurbaşkanlarından Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile parlamento başkanı Davit İşhanyan da gözaltına alındı.

Dağlık Karabağ-Artsakh kurban edildi

Ne olmuştu? Azerbaycan ordusu, 10 aydır abluka altına aldığı Karabağ'a, saldırılarda sivil ve polislerin öldüğü gerekçesiyle 19 Eylül'de askeri operasyon başlattı.



Artsah (Karabağ) İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisi'nin derlediği bilgiye göre, Azerbaycan'ın saldırısı sonucu en az 200 kişi öldü, 400'den fazla kişi de yaralandı. Azerbaycan, operasyonda 192 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



20 Eylül'de varılan anlaşma ve ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri, ilk olarak 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlak kentinde, ardından da 25 Eylül'de İvanyan'da (Hocalı) bir araya geldi. Toplantılardan bir sonuç çıkmadı.



25 Eylül'de başkent Stepanakert yakınlarındaki bir akaryakıt deposunda “benzin sözü” verilen Ermeniler kuyrukta beklerken patlama meydana geldi.



Azerbaycan'ın süren ablukası yakıtın yanı sıra gıda ve su sorununa da neden olmuştu.



1 Ekim itibariyle 100 bini aşkın Karabağlı Ermeni Ermenistan'a sığındı. Savaş öncesi, bölgede 120 bin Ermeni’nin yaşadığı tahmin ediliyordu. Yerel Karabağ Hükümeti 2023 sonuna kadar hükümetin feshedileceğini ve silahlı güçlerin dağıtılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun ilk raporuna göre Karabağ'da 50 ile bin kadar Ermeni kalmış durumda.

(TY)